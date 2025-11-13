Paula Chaves rompió el silencio y contó la razón por la cuál no quiso entrevistar a la China Suaréz

Desde su regreso al país, la actriz China Suárez ha generado polémica, no solo por acompañar a su actual pareja, Mauro Icardi, en medio del escándalo su ex, Wanda Nara, sino también por el revuelo provocado por una serie de entrevistas fallidas en plataformas de streaming. En esta ocasión, Paula Chaves rompió el silencio y terminó con los rumores.

No es Icardi: este es el futbolista que distanció a la China Suárez y La Joaqui

Tras las entrevistas fallidas en streaming, la China Suárez será entrevistada por un histórico conductor

La actriz, tenía previsto estar en los canales de Luzu y Olga con el objetivo de promocionar su nueva serie junto a Disney, pero no se realizaron debido a sus condiciones impuestas.

La entrevista para el canal liderado por Migue Granados, Olga, también fue cancelada. Según el conductor, en una nota con el Puro Show, Paula Chaves fue la que tomó la decisión: "Creo que la China y Paula comparten mánager. Entonces, la primera idea de la nota a la China fue que se la haga Paula, según su prensa. Y Paula, la verdad que dijo que no”, confesó el humorista.

“Paula dijo que no por una cuestión de que había que hablar del tema, o sea, no iban a hablar solo de la serie, había que hablar del tema, y la verdad que Paula no se quería meter a fogonear una pelea entre dos minas, eso fue lo que ella dijo y me parece que está bien.” comentó Granados.

Paula Chaves también se refirió sobre la situación y la conductora dio sus motivos por los que no recibió a la actriz: “A mí no me gusta el quilombo, le esquivo a todo. No me gusta el bardo ni quedar pegada en esto”.

Migue Granados explicó qué paso con la entrevista de la polémica: " Paula Chaves no quiso entrevistar a la China". #PuroShow @puroshowok pic.twitter.com/f1v1MAdkID

Cuando el periodista le preguntó sobre su vinculo pasado con la China Suárez, expresó: “No tengo un tema personal con la China. Nuestra relación se enfrió, pero no pasa nada. Y tampoco banco todo el hate que se está comiendo".

Embed Paula Chaves contó en #PuroShow el motivo por el cual decidió no entrevistar a la China Suárez: “no tenía ganas de meterme en las polémicas”.#lovieneltrece pic.twitter.com/6W5i3DFys9 — eltrece (@eltreceoficial) November 13, 2025

Añadió que si la entrevistaría en otro momento: “Yo a la China la entrevistaría, tengo buena onda, pero hoy no sería la nota que todos esperan ni encajaría en Tapados de laburo”.

La entrevista fallida en Luzu

Todo comenzó cuando se anunció que la China iba a visitar el programa "Antes que Nadie”, conducido por Leuco. Sin embargo, horas después trascendió que la nota había sido cancelada por diferencias entre la producción y el entorno de Suárez

Se mencionó que la actriz no quería compartir piso con determinadas figuras, evitar preguntas sobre Ángela Torres o Rusherking y tener cierto control sobre el enfoque de la charla. Frente a esas exigencias, la producción de Diego Leuco en Luzu TV decidió suspender la entrevista.

China Suárez, Diego Leuco y Nico Occhiato

Pese a los rechazos en las plataformas de streaming, la China Suárez , eligió finalmente a uno de los conductores más emblemáticos de los medios.

La noticia fue revelada por Yanina Latorre en “Sálvese Quien Pueda”, y rápidamente generó una ola de reacciones tanto en redes sociales como dentro del ambiente artístico. “Este viernes la China Suárez va a estar con Mario Pergolini".