Moria Casán y la China Suárez, en un mano a mano explosivo: "Te voy a preguntar de todo"

La exvedette tendrá en su programa a la actriz, después de la polémica con Luzu y Olga, y promete preguntarle todo. Cuándo y dónde verla.

La China Suárez volverá a la televisión y esta vez lo hará con una anfitriona que promete no dejar ningún tema fuera de la mesa. Moria Casán anunció que tendrá a la actriz como invitada especial en su programa “La mañana con Moria ”, que se emite por Eltrece, en una entrevista que ya genera expectativa en el mundo del espectáculo.

“Una noticia bomba, hoy es jueves 13 y me acaban de dar la noticia, yo la sabía más o menos desde ayer, pero para mí es un hallazgo, un hallazgo de producción, un hallazgo del canal. La mujer más buscada del país, la mujer que todo el mundo dice que no le interesa, que le interesa, que Luzu, que Olga, que Olga, que Luzu… te digo, me digo, le dije”, expresó la conductora con su habitual estilo teatral.

Cuándo será la entrevista de Moria Casán a la China Suárez

Con entusiasmo, Moria Casán reveló que la cita será el próximo lunes 17 de noviembre, a las 9, lo que marcará el regreso de la China a los estudios de televisión tras semanas de polémicas. “Se ponen todos en una órbita, no nos necesitan, no necesitamos… bueno, yo sí la necesito, me encanta y va a estar conmigo desayunando María Eugenia Suárez”, agregó.

El encuentro será en vivo y promete un tono íntimo y directo, con preguntas sobre su vida personal y profesional. Moria anticipó que no habrá zonas prohibidas: “Así que te voy a preguntar de todo, de todo. Quiero saber ese amor que los circunda, que los envolvió, cómo nació todo, quiero que me cuentes porque es un amor que ganó, ganó el amor en esta pareja”.

De esta manera, la actriz sumará dos apariciones televisivas en la misma semana, ambas en la pantalla de Eltrece. Por la mañana estará con Moria Casán y grabará un especial con Mario Pergolini. Dos figuras icónicas de la televisión argentina recibirán a la China en un regreso mediático que promete dar mucho de qué hablar.

