La película argentina sobre una actriz trans que llegó al streaming: provoca sobre el deseo y la maternidad

El filme, que se proyectó en cines en mayo de este año, ganó el premio a Mejor Película LGBTQI+. Está basada en una novela de Camila Sosa Villada.

La película que llegó a HBO Max, actua y escrita por Camila Sosa Villada.

HBO Max acaba de incorporar a su catálogo una producción nacional que dio de qué hablar en los festivales internacionales. La película, que cuenta la historia de una actriz trans se destaca por su mirada intensa y provocadora sobre la identidad, el deseo y la maternidad.

El film cuenta con la actuación del mexicano Alfonso Herrera y la producción ejecutiva de Diego Luna, junto a Gael García Bernal, Laura Huberman, Ramiro Pavón, Mónica Pérez y Lorena Cándano de la Peza.

Una película sobre amor y libertad La trama sigue a Camila, una actriz travesti que alcanzó la fama y el éxito económico, pero que empieza a cuestionar su vida marcada por la exposición y la libertad sin límites. Cuando se enamora de un abogado y decide formar una familia mediante la adopción de un niño con VIH, surge el conflicto entre la estabilidad que busca y la pulsión salvaje que la habita.

Embed - Tesis sobre una domesticación | Teaser (2024) Según la sinopsis oficial, “esta excéntrica actriz travesti lo ha conseguido todo: dinero y fama. A consecuencia de la presión social que trae consigo la sobreexposición, decide dejar atrás la prostitución para formar una familia con su esposo y su hijo adoptivo. Tal domesticación será amenazada por un viaje al pueblo natal de la actriz y las heridas sin sanar de ambos”.