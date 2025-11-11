La comedia romántica que llegó a Netflix, es imperdible y se ve en 99 minutos

Netflix incorpora a su catálogo una comedia romántica que retoma los elementos tradicionales del género: enredos amorosos, choque de personalidades y un romance que avanza casi sin que los protagonistas se den cuenta, hasta que ya es demasiado tarde para contenerse.
La nueva incorporación de la plataforma de streaming es “Temporada de bodas”, una película disponible en la plataforma que combina amor, enredos y el encanto festivo de las celebraciones familiares. Con una duración de apenas 99 minutos, es la opción ideal para quienes buscan algo corto, divertido y con una historia clásica de amor.
Una historia de amor de India pero con guiños a Hollywood
Dirigida por Tom Dey, la trama sigue a Asha (Pallavi Sharda), una profesional brillante que decidió dejar atrás su vida en Wall Street y también a su pareja. Mientras intenta concentrarse en nuevos objetivos, sus padres insisten en que retome la búsqueda del amor y, sin consultarle, crean un perfil para ella en una app de citas.
Ese pequeño empujón del destino la cruza con Ravi (Suraj Sharma), un joven tan carismático como despreocupado, que también sufre la presión familiar de casarse cuanto antes. Como la temporada de bodas está por comenzar y ninguno quiere enfrentar las insistentes preguntas de sus parientes, ambos acuerdan fingir una relación. Lo que no imaginaban es que el plan se les iba a escapar de las manos cuando la ficción empezara a sentirse demasiado real.
Con guiños estéticos y narrativos al cine de Bollywood —fiestas llenas de color, familias eufóricas y tradición versus libertad personal—, “Temporada de bodas” ofrece una historia previsible pero encantadora, que funciona a la perfección para quienes disfrutan de los romances con final feliz.