El Flaco Kev abre el año con un show en el corazón de Chacras de Coria

El músico mendocino se presentará este viernes en Willy's Bar, en Chacras de Coria. Dónde comprar las entradas del show.

Los Andes | Redacción Espectáculos
El Flaco Kev volverá a encontrarse con su público con un show pensado para la corta distancia. Este viernes 13 de marzo, desde las 21.30, el músico mendocino abrirá su calendario de 2026 con una presentación especial en Willy's Bar de Chacras de Coria.

El concierto marcará el regreso del artista a los escenarios mendocinos después de una temporada intensa de actividad. En un formato cercano y directo, típico del Willy's, la propuesta se sostiene en lo esencial: guitarras al frente, volumen rockero y un repertorio que alterna entre las canciones ya conocidas y material inédito que anticipa la dirección de sus próximos proyectos.

La noche empezará con un open show que funcionará como calentamiento del ambiente, ya que los músicos Tizi Lescano y Nico Bazani subirán primero al escenario con un set acústico centrado en clásicos del rock nacional.

Las entradas individuales ya se encuentran disponibles a través de venta digital con un valor de $5.000 (en Entradaweb.com.ar, y desde la organización advierten que la capacidad es limitada.

