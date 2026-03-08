8 de marzo de 2026 - 23:26

El cielo de Mendoza brilló con el show de drones en el Acto Central

El espectáculo de luces iluminó el cielo y dio un gran cierre a la parte artística de la Vendimia 2026.

Un show de drones deslumbró a los espectadores del Acto Central de la Vendimia y sorprendió al finalizar el espectáculo 90 Cosechas de una misma cepa

Un show de drones deslumbró a los espectadores del Acto Central de la Vendimia y sorprendió al finalizar el espectáculo "90 Cosechas de una misma cepa"

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Un show de drones deslumbró a los espectadores del Acto Central de la Vendimia y sorprendió al finalizar el espectáculo 90 Cosechas de una misma cepa

Un show de drones deslumbró a los espectadores del Acto Central de la Vendimia y sorprendió al finalizar el espectáculo "90 Cosechas de una misma cepa"

Foto:

Marcelo Álvarez / Los Andes
Un show de drones deslumbró a los espectadores del Acto Central de la Vendimia y sorprendió al finalizar el espectáculo 90 Cosechas de una misma cepa

Un show de drones deslumbró a los espectadores del Acto Central de la Vendimia y sorprendió al finalizar el espectáculo "90 Cosechas de una misma cepa"

Foto:

Marcelo Álvarez / Los Andes
Un show de drones deslumbró a los espectadores del Acto Central de la Vendimia y sorprendió al finalizar el espectáculo 90 Cosechas de una misma cepa

Un show de drones deslumbró a los espectadores del Acto Central de la Vendimia y sorprendió al finalizar el espectáculo "90 Cosechas de una misma cepa"

Foto:

Marcelo Álvarez / Los Andes
Un show de drones deslumbró a los espectadores del Acto Central de la Vendimia y sorprendió al finalizar el espectáculo 90 Cosechas de una misma cepa

Un show de drones deslumbró a los espectadores del Acto Central de la Vendimia y sorprendió al finalizar el espectáculo "90 Cosechas de una misma cepa"

Foto:

Marcelo Álvarez / Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 cerró con un impactante espectáculo de drones que iluminó el cielo del Teatro Griego Frank Romero Day.

Leé además

Azul Antolínez, de San Rafael, es la nueva reina nacional de la Vendimia y como Virreina Nacional de la Vendimia, la acompañará Agustina Giacomelli, de Tunuyán,

Mendoza celebró 90 años de Vendimia y coronó a Azul Antolinez, de San Rafael, como la nueva reina
Paisajes culturales de Mendoza: el desafío de legarlos a las generaciones futuras

Mi Mendoza querida

Las figuras formadas en el aire recrearon símbolos y momentos representativos de la historia vendimial, sorprendiendo a las más de 20 mil personas que asistieron al acto central.

Embed

El show marcó el final de una edición especial que celebró los 90 años de la primera Vendimia. Con tecnología, arte y emoción, el cierre dejó una imagen inolvidable para el público que vivió una noche cargada de tradición e identidad mendocina.

Entre las imágenes más destacadas y representativas de esta fiesta que recrearon estos drones se observó a un cosechador con un tacho de uva, como así también dos copas de vino que chocaron en el cielo.

Acto Central de la Vendimia 2026
Un show de drones deslumbró a los espectadores del Acto Central de la Vendimia y sorprendió al finalizar el espectáculo

Un show de drones deslumbró a los espectadores del Acto Central de la Vendimia y sorprendió al finalizar el espectáculo "90 Cosechas de una misma cepa"

Además, también se pudo observar el rostro iluminado del General José de San Martín, quien junto a un grito de “viva la patria” encendió la noche vendimial.

Sobre el final la frase “Mendoza es Vendimia” y “90 años de historia”, iluminaron el cielo y dieron cierre a la fiesta en el Acto Central.

Acto Central de la Vendimia 2026
Un show de drones deslumbró a los espectadores del Acto Central de la Vendimia y sorprendió al finalizar el espectáculo

Un show de drones deslumbró a los espectadores del Acto Central de la Vendimia y sorprendió al finalizar el espectáculo "90 Cosechas de una misma cepa"

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El pronóstico para este lunes en Mendoza. 

Mejora el tiempo este lunes, pero no por muchos días: el pronóstico en Mendoza

Un vigilador privado salvó a un hombre de morir ahogado en un canal durante la tormenta en Mendoza

Un vigilador privado salvó a un hombre de morir ahogado en un canal durante la fuerte tormenta en Mendoza

Vendimia 2026: Vialidad Mendoza reparó los accesos al teatro griego.

Vialidad Mendoza reparó los accesos al Frank Romero Day para Vendimia 2026

Vendimia 2026: Mendoza se viste de gala y esta noche elegirá a su reina 90 en una fiesta histórica

Vendimia 2026: el Gobierno confirmó el Acto Central, definió el horario y pidió precaución en los cerros