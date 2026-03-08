El cielo de Mendoza brilló con el show de drones en el Acto Central

El espectáculo de luces iluminó el cielo y dio un gran cierre a la parte artística de la Vendimia 2026.

Un show de drones deslumbró a los espectadores del Acto Central de la Vendimia y sorprendió al finalizar el espectáculo "90 Cosechas de una misma cepa"

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 cerró con un impactante espectáculo de drones que iluminó el cielo del Teatro Griego Frank Romero Day.

Las figuras formadas en el aire recrearon símbolos y momentos representativos de la historia vendimial, sorprendiendo a las más de 20 mil personas que asistieron al acto central.

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 cerró con un impactante espectáculo de drones que iluminó el cielo del Teatro Griego Frank Romero Day. Las figuras formadas en el aire recrearon símbolos y momentos representativos de… pic.twitter.com/LJweG6VeiE — LOS ANDES (@LosAndesDiario) March 9, 2026 El show marcó el final de una edición especial que celebró los 90 años de la primera Vendimia. Con tecnología, arte y emoción, el cierre dejó una imagen inolvidable para el público que vivió una noche cargada de tradición e identidad mendocina.

Entre las imágenes más destacadas y representativas de esta fiesta que recrearon estos drones se observó a un cosechador con un tacho de uva, como así también dos copas de vino que chocaron en el cielo.

Además, también se pudo observar el rostro iluminado del General José de San Martín, quien junto a un grito de "viva la patria" encendió la noche vendimial.