Un vigilador privado salvó a un hombre de morir ahogado en un canal durante la fuerte tormenta en Mendoza

Junto a preventores municipales rescataron al ciclista de 50 años que cayó a un cauce con gran caudal de agua. El trabajador de seguridad sostuvo a la víctima durante más de 30 minutos para evitar que se sumergiera.

Un vigilador privado salvó a un hombre de morir ahogado en un canal durante la tormenta en Mendoza

Un dramático rescate tuvo lugar este sábado por la tarde en las inmediaciones de las calles Pellegrini y Perú, en la Ciudad de Mendoza.

En medio de una fuerte tormenta de lluvia y granizo que afectó al Gran Mendoza, un hombre de aproximadamente 50 años, que circulaba en bicicleta, cayó al cauce de un canal tras intentar cruzar la zona sin advertir el peligro por las condiciones climáticas.

La tragedia fue evitada gracias a la rápida y valiente intervención de Fabrizio Tobal, un vigilador privado de la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM). Alrededor de las 18:30, Tobal se percató del accidente y, sin dudarlo, ingresó al agua para sostener la cabeza del hombre, quien corría el riesgo inminente de morir ahogado. El vigilador permaneció en el canal durante más de media hora con el agua al nivel del pecho, pidiendo auxilio y manteniendo a la víctima consciente.

Alertados por los vecinos, los preventores de la Ciudad que patrullaban la zona acudieron al lugar y descendieron al cauce para evitar que la corriente arrastrara al hombre. El operativo requirió asegurar "líneas de vida" para el personal y el damnificado, además de realizar cortes de tránsito para evitar que el agua de las calles incrementara el caudal del canal.

Posteriormente, se sumaron al rescate efectivos policiales, el Servicio de Emergencias Coordinado y Bomberos, quienes utilizaron equipamiento especializado para el descenso. Finalmente, mediante la tracción de una camioneta de Bomberos y el uso de arneses y sogas, el hombre fue extraído del canal en estado inconsciente y con signos severos de hipotermia, momentos antes de ser arrastrado bajo un puente.

Tras el exitoso salvamento, la víctima fue trasladada de urgencia a un centro asistencial donde se confirmó que se encontraba con vida. Desde la Municipalidad de Mendoza destacaron el compromiso y heroísmo de Fabrizio Tobal, así como el trabajo coordinado de todas las fuerzas de seguridad y emergencia que participaron en la situación de alto riesgo. Actualmente, la Ciudad mantiene guardias activas con unos 50 operarios para responder a las contingencias derivadas del temporal.