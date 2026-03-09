Drones en Vendimia 2026: así se hizo el espectacular show que iluminó el cielo y del que habló el mundo

En una celebración que conmueve a mendocinos y visitantes por igual como lo es la Fiesta Nacional de la Vendimia , una de las observaciones más frecuentes -sobre todos entre quienes disfrutan del "hate" desmedido y casi como deporte nacional - es lo repetido de algunos recursos o la poca originalidad . Tal vez por esto es que no hubo nadie que no cayera rendido ante el imponente show de drones que cerró el acto central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 "90 cosechas de una misma cepa".

Fueron once minutos de un show lumínico que encendió el cielo mendocino ; no solo en el piedemonte y a la altura del teatro griego Frank Romero Day, sino en las inmediaciones. Incluso, hubo quienes lograron apreciarlo desde el Parque General San Martín y las calles de la Ciudad de Mendoza . Un cosechador llevando un tarro con uvas sobre sus hombros -y del que caían algunas uvas-, dos copas de vino brindando y con el liquido bailando en el interior de las copas, la imagen de José de San Martín y hasta la leyenda "90 Vendimia 2026" fueron algunas de las imágenes que se dibujaron en el despejado cielo de la fresca noche mendocina (por supuesto, no faltó la cara de la primera reina nacional Delia Larrive Escudero , soberana de 1936).

Todas estas imágenes, todo este arte fue compuesto en tiempo real por 510 drones que le aportaron un sello distintivo a la edición 90 de la fiesta máxima de los mendocinos . Apostados en el patio del colegio DAD (a metros del teatro griego) -y que funcionó como pista de despegue y de aterrizaje -, estos dispositivos lumínicos y pirotécnicos fueron los protagonistas sorpresivos en una noche que lo tuvo todo.

"Es todo un trabajo internacional y que comenzó casi dos meses antes de la noche del acto central . Tenemos programadores y diseñadores en Dubái , y toda la planificación incluyó idas y vueltas con las imágenes, además de ensayos en 3D para definir qué se podía hacer y qué no , qué podíamos sumar en base a nuestra experiencia", detalla Walter Buchholz , líder de Iluxman Artistic Development , la empresa que tuvo a su cargo los 660 segundos de puesta en escena con los dispositivos aéreos telecontrolados en el cielo mendocino.

Según destacó, los drones ya tenían anoche, al momento del show, todo bien marcado y automatizado sus movimientos y la manera en que debían hacer las transiciones entre una imagen y la otra.

Un show de drones deslumbró a los espectadores del Acto Central de la Vendimia y sorprendió al finalizar el espectáculo "90 Cosechas de una misma cepa"

"Las programaciones se hacen desde Dubái durante el tiempo de preparación y queda todo previamente programado. Una vez que está aprobada la propuesta final del show, se insertan los drones y se los opera a través de los pilotos que están en nuestra pista, que estaban en las canchas de básquet del DAD. Allí había dos pilotos, uno para los 500 drones lumínicos y otro para los 10 drones pirotécnicos. Y, estando en el lugar, se iban pasando los detalles hasta último momento", agrega el especialista.

Un momento inolvidable

Según explicó Buchholz, los preparativos de la animación in situ comenzaron entre 4 y 5 horas antes del despegue, ese mismo domingo. Además, como en cada una de las puestas en que participan, las rutas de vuelo estaban previamente definidas para evitar colisiones, puesto que puede haber drones invisibles en el aire con las luces apagadas y programados para formar la próxima escena.

En cuanto a la gestación creativa, desde Iluxman explicaron que -como en cada una de sus intervenciones- tuvo un desarrollo internacional de casi 2 meses, donde interactuaron alrededor de 20 profesionales, así como también una preproducción técnica local. Además, la animación del show en 3D se desarrolla previamente considerando los deseos del cliente., lo que permite ver la coreografía del vuelo desde diferentes ángulos en la espacialidad real.

Drones

"Fuimos y volvimos mucho con varios detalles. Por ejemplo, con los labios de la primera reina. Nosotros creímos que tenían que ser rojos para diferenciarlos, pero la imagen icónica de la reina tiene todo un racional que no conocíamos, entonces lo reacomodamos hasta que encontramos el matiz justo y se acordó con el cliente. Lo mismo ocurrió con San Martín; las propuestas de imágenes eran muy icónicas y, quizás, se podían mejorar. Entonces hicimos una re propuesta, también con un ida y vuelta continuo. Fue jugado, porque teníamos la cantidad de drones justa para una imagen donde se lo pudiera reconocer", resumió Buchholz.

Además, el referente destacó el gran trabajo del pianista y compositor mendocino Mario Galván, quien precisamente estuvo a cargo de la musicalización que acompañó e show de drones y que tuvo una sincronización perfecta.

Orgullosos de Vendimia

Según indicaron Walter Buchholz y Raquel Gorospe -de Iluxman-, están "orgullosos y contentos" de haber sido parte de la Vendimia 2026.

Drones 2

"Yo he trabajado en Vendimia hace muchos años y descubrí lo que es y lo que representa, esa energía que tiene. El corazón y toda esta cosa tan propia de Mendoza. Y, con humildad, creo que hemos estado a la altura; fuimos una partecita de algo gigante como fue la celebración de los 90 años de Vendimia", reconoció Buchholz.

La empresa es una de las top tres a nivel mundial en lo que se refiere a shows de drones y cuenta con más de 300 shows en más de 40 países. Entre sus puestas más recordadas se destaca aquella que marcó el récord de drones (9.000 dispositivos) para la presentación de Disney de Abu Dabi. Además, ha tenido presencia en los shows del DJ Hernán Cattáneo en Mendoza.

Drones 4

"Cuando ofrecí el show para Vendimia, lo hice porque creo que es un recurso muy interesante y muy valioso, que puede sumar muchísimo a la narrativa del espectáculo", resumió el desarrollador, quien anteriormente había participado de Vendimia dentro de la programación de iluminación.

Drones 5

"Se logró tomar la representación, que cada cuadro tenga su identidad, y todo potenciado con la música y la vivencia del público. Porque en la televisión se ve de una manera, pero en vivo, de otra. Y eso es fuertísimo, la gente venía de disfrutar de un espectáculo de 70 minutos, con bailarines, cuadros, Y parte del moño lo pusimos entre nosotros y la pirotecnia", cerró el líder de la firma, que también ha tenido puestas en la vendimia de San Rafael y cuando se hizo la reinauguración del Feliciano Gambarte (cancha de Godoy Cruz Antonio Tomba).