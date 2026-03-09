La intimidad del desayuno real: este fue el primer mensaje de las nuevas Reina y Virreina de la Vendimia

Las primeras horas de reinado comenzaron con sonrisas, emoción y la agenda oficial ya en marcha. En la terraza del hotel Hyatt , la flamante Reina Nacional de la Vendimia, Azul Antolínez , y la Virreina, Agustina Giacomelli , mantuvieron su primer encuentro con la prensa tras la elección que se celebró el domingo en el Teatro Griego Frank Romero Day .

La actividad comenzó temprano y reunió a periodistas que aguardaron por las nuevas soberanas para conocer sus primeras sensaciones después de una noche histórica. La fiesta “ 90 cosechas de una misma cepa ” tuvo lugar finalmente 24 horas después, debido a la reprogramación que las autoridades dispusieron por tormentas el sábado. En ese escenario, miles de mendocinos presenciaron la coronación que marcó el inicio de un nuevo ciclo vendimial .

Minutos antes de las 10 de la mañana, ambas aparecieron este lunes con una gran sonrisa dibujada en sus rostros. Primero compartieron un desayuno con el subsecretario de Cultura de Mendoza , Diego Gareca, y luego se dispusieron a responder acerca de cómo atraviesan las primeras horas de reinado y sobre sus proyectos para este año, ya con los atributos nacionales.

Azul , representante de San Rafael , llevó la corona nacional al sur mendocino después de 28 años. Además, su elección marcó el décimo reinado vendimial para ese departamento, ya que la última reina había sido María Cecilia Fornara, en 1998.

La joven contó que logró descansar algunas horas después de la coronación y de la tradicional Serenata de la Banda de Música de la Policía de Mendoza, frente al edificio de la Subsecretaría de Cultura, aunque el temblor de la madrugada interrumpió el sueño luego de una jornada que terminó para ella pasadas las tres y media de la mañana.

A pesar del cansancio lógico tras la celebración, la sanrafaelina mostró frescura y entusiasmo por el año que tendrá por delante como reina nacional. "Empecé el día muy enfocada, muy concentrada en todo lo que tenemos por delante en el día y, por supuesto, prontamente a planificar un poquito el año que, como dije anoche en mi discurso, me pongo a disposición de Mendoza para poder trabajar en conjunto con cada departamento. Todo lo que esté a mi alcance y que sea necesidad de algunos mendocinos, poder ayudarlos en lo que pueda", expresó la soberana de 21 años.

Pero su reinado tiene algo particular, ya que fue coronada en los 90 años de Vendimia, y al respecto expresó: "Me siento privilegiada. Hace una semana me lo planteaba y decía, 'las chicas que salgan van a ser las reinas de los 90 años'. Y ser yo quien ocupa este lugar es hermoso, es una responsabilidad que la abrazo y que la voy a desarrollar con el corazón, sinceramente".

Es que San Rafael se movilizó con el objetivo de que su reina se quede con la corona nacional y lo logró. "Me sorprendió ver que los 235 kilómetros de distancia que tenemos desde San Rafael no se notaron. Fueron muchísimos de los sanrafaelinos al teatro y muchas de esas personas no me conocían. Es muy lindo lo que se puede lograr cuando un pueblo se une y bueno, acá el resultado está visible", dijo visiblemente emocionada a la espera del reencuentro con su gente el próximo viernes para "tirar el departamento por la ventana".

Respecto a lo que espera para este año, Azul comentó que tiene intenciones de trasladar su proyecto departamental de promoción turística a la provincia. "El turismo es un motor económico y me parece muy importante hacer llegar a más gente nuestra cultura, nuestros paisajes, nuestros vinos, nuestro enoturismo. Todos los departamentos son únicos y tienen algo distinto para ofrecer. Me gustaría mostrarle al país y al mundo de qué se trata Mendoza".

Agustina Giacomelli representó a Tunuyán y es la nueva virreina nacional de la Vendimia

Agustina Giacomelli, atenta a las palabras de su compañera, también transmitió emoción por el momento que vive. La representante de Tunuyán reconoció que todavía procesa lo que ocurrió en el escenario del Frank Romero Day y destacó el clima que rodeó la celebración.

"Tuvimos una fiesta hermosa. Fue muy lindo lo que se vivió anoche, muy emocionante para nosotras. Y lo mismo que dice Azul, ahora ponernos a disposición de todo Mendoza, ver cómo podemos ayudar, planificar cómo va a ser nuestro año y poder colaborar en todo lo que podamos".

"Sé que va a ser un gran equipo, no solo nosotras como dupla, sino todas como reinas departamentales", agregó la tunuyanina acerca de cómo proyecta su año de reinado, el que espera sea compartido con sus compañeras. "Estamos viviendo 90 años de Vendimia y para nosotras es un honor y un orgullo poder participar justamente de esta edición y en el rol que nos toca", expresó Giacomelli.

El proyecto de Agustina está relacionado con la salud mental y decidió ir por esa línea porque es estudiante de la carrera de Psicología, de la que está a punto de recibirse. "Es muy interesante. La idea es que en puntos estratégicos de toda la provincia puedan haber espacios de cuidado de la salud mental en eventos importantes, que esté ese espacio todo el tiempo y tratar diferentes temáticas para diferentes edades", indicó.

Azul y Agustina defienden la continuidad de la elección de las reinas

Pasan los años y en Mendoza el debate acerca de si la elección de las reinas debe continuar no termina. Al respecto, la flamante reina nacional destacó que "se tiene que defender la elección porque es un rol muy importante" el de la reina y virreina.

"Las mujeres que tenemos el honor de ser reinas y virreinas de la Vendimia tenemos una participación muy activa en la sociedad y es muy lindo tener una figura durante todo un año que represente a todo Mendoza, que pueda llevar nuestra cultura, que sea una comunicadora a nuestra provincia", opinó Azul Antolínez.

En tanto que para Agustina Giacomelli "esto es tradición, es cultura, es historia, son 90 años de historia. Así que es muy lindo y yo personalmente estoy agradecida con todos los mendocinos por seguir manteniendo esta fiesta, que es el corazón de Mendoza, que es el reflejo del trabajo de todos los mendocinos, de un sector muy importante que es el corazón nuestro".

De este modo, las nuevas soberanas iniciaron oficialmente su agenda vendimial, con el compromiso de representar a Mendoza durante un año que quedará marcado por el aniversario número 90 de la fiesta máxima de la provincia.

Con la emoción todavía a flor de piel, ambas dejaron en claro cuál será el eje de su reinado: trabajar de manera cercana con los mendocinos y acompañar cada instancia de la Vendimia.