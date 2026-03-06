Desayuno Real: farándula libertaria de fiesta, "candidatos" que se esquivan y rivales del Sur muy cerca

La Vendimia “política” se puso en marcha con el tradicional Desayuno Real , que se llevó adelante en la bodega Lamadrid Estate Wines de Luján de Cuyo , organizado por la Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz .

Desayuno sin harinas: cuánta proteína necesitás para controlar el apetito y la glucosa

Además de la participación del gobernador Alfredo Cornejo , la vicegobernadora Hebe Casado y 17 de los 18 intendentes , una tropa de legisladores nacionales de La Libertad Avanza se hizo notar entre la formalidad de radicales y peronistas.

Entre ellos, las diputadas que saltaron desde la farándula al ámbito político con Javier Milei : Virginia Gallardo (Corrientes) y Karen Reichardt (Provincia de Buenos Aires) . Las dos legisladoras bailaron entre las reinas, al ritmo de una banda de cumbia en vivo , antes de que finalizara el evento.

El intendente de la Capital, Ulpiano Suárez (UCR) , fue uno de los primeros en decir presente en la bodega y se saludó con jefes comunales y legisladores de todos los colores. De hecho, posó con el maipucino Matías Stevanato (PJ) y el lujanino Esteban Allasino (Pro) , entre cafés y risas.

Las diputadas de La Libertad Avanza, Karen Reichardt, y Virginia Gallardo, posaron con la Reina de la Vendimia, Chiara Baciocchi, y la virreina Sofía Perfumo.

Lo llamativo fue que, en medio del acto de presentación, se perdió de vista del hall central . Incluso no alcanzó a servirle el desayuno a la reina de Capital y su lugar fue ocupado por el director de Cultura, Iván Martínez .

Ulpiano Suárez-Matías Stevanato-Esteban Allasino El intendente de Capital, Ulpiano Suárez, junto a sus colegas de Maipú, Matías Stevanato, y de Luján, Esteban Allasino Prensa Maipú

Se sabe que "Yayo" Suárez es uno de los principales interesados en suceder a Cornejo y esta mañana evitó cruzarse con un rival directo: Luis Petri. Cuando el diputado nacional libertario llegó al lugar, abrazándose y sacándose fotos con los que se cruzaba, el intendente se retiró.

De todos modos, Suárez sí posó con un Petri, pero se trató de Mauricio Petri, el hermano del diputado y actual secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Martín. No faltó el chiste al respecto por ese encuentro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LosAndesDiario/status/2030044502119874683&partner=&hide_thread=false | Virginia Gallardo y Karen Reichardt sorprendieron con su energía en el Desayuno Real



En el marco del Desayuno Real, las diputadas nacionales Virginia Gallardo y Karen Reichardt se destacaron por su presencia, especialmente Reichardt, quien sorprendió a los asistentes al… pic.twitter.com/dk3dbDVc14 — LOS ANDES (@LosAndesDiario) March 6, 2026

El anfitrión de La Libertad Avanza

Luis Petri juntó a los legisladores nacionales cerca del escenario para mostrar liderazgo de anfitrión. Lo acompañaron el senador puntano Bartolomé Abdala; las diputadas Gallardo y Reichardt, además de los mendocinos Álvaro Martínez y Mechi Llano.

También se sentaron cerca los radicales Lisandro Nieri y Mariana Juri, aliados de los libertarios en el Congreso.

El sanmartiniano se quedó prácticamente hasta el cierre del evento, secundado por un grupo nutrido de dirigentes radicales de su riñón.

Petri-La Libertad Avanza El diputado nacional Luis Petri reunió a la tropa de LLA en el Desayuno Real. Prensa Petri

Vecinos incómodos

Al momento de brindar el desayuno, la reina de San Rafael, Azul Antolínez, quedó ubicada al lado de la Virreina Nacional de la Vendimia, Sofía Perfumo.

De tal modo que el intendente peronista Omar Félix quedó justamente al lado de la vicegobernadora Hebe Casado, porque a la reina y la virreina nacionales de la Vendimia les sirven este desayuno, puntualmente, el gobernador y el/la vicegobernador/a.

WhatsApp Image 2026-03-06 at 19.55.13 La vicegobernadora Hebe Casado y el intendente de San Rafael, Omar Félix, al lado. Los Andes

A menos de dos semanas de las elecciones en ese departamento, donde Cambia Mendoza y el PJ se adjudicaron triunfos paralelos, se volvieron a ver las caras y dejaron los cruces políticos de lado por unos minutos.

“Nos saludamos como corresponde, como estamos acostumbrados los mendocinos a la convivencia democrática civilizada”, le dijo minutos después a este diario Félix.

Por otro lado, el peronismo ganó una foto casual de la que podría ser fórmula en 2027. Los intendentes Matías Stevanato y Flor Destéfanis quedaron ubicados juntos con sus reinas de Maipú y Santa Rosa.

Matías Stevanato-Flor Destéfanis-Desayuno Real

El único ausente

El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, fue el único que faltó al Desayuno Real. Desde su entorno indicaron que amaneció descompuesto y que priorizó mejorar su salud para estar presente en las actividades oficiales, desde la Vía Blanca en adelante.

Un encuentro clave en la agenda oficial

Consolidado como uno de los hitos sociales más relevantes de la Fiesta Nacional de la Vendimia, este festejo forma parte de la agenda oficial confeccionada por el Gobierno de Mendoza. Su objetivo es realzar la grandeza de la "Tierra del Sol y del Buen Vino", creando un espacio de convergencia para referentes de los ámbitos político, económico, social y cultural.

El evento mantiene un fuerte compromiso con la producción regional a través de un concurso de selección de artesanos. Los productos utilizados en el Desayuno Real 2026 fueron confeccionados por emprendedores de la Economía Social registrados en el Registro de Unidades de la Economía Social y Solidaria (RUESyS) y en el Catálogo Online de la Economía Social de Mendoza.

Entre ellos se destacan Lala Home, dedicada a la cerámica artesanal; Plan Bee, proyecto de inclusión laboral con enfoque en diseño estratégico; y Divina Madera, emprendimiento de diseño sustentable que trabaja bajo los principios de la economía circular.

Además, otros emprendimientos locales participaron aportando valor simbólico y cultural al evento, como Aripao Accesorios, con la elaboración de prendedores artesanales, y Esteban – Los Mates, que realizó mates artesanales obsequiados a la Reina y Virreina de la Vendimia 2025.