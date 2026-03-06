6 de marzo de 2026 - 21:33

Alfredo Cornejo no participará del Acto Central de la Vendimia 2026

El gobernador no estará presente en la fiesta máxima de los mendocinos luego de la postergación por pronóstico de tormentas.

Esto se debe cuestiones de agenda porque Cornejo viajará rumbo a Estados Unidos, debido a que el 9 de marzo comenzará en Nueva York el "Argentina Week", un evento organizado por el Gobierno nacional para atraer inversiones.

Esta será la primera vez en sus dos mandatos que el gobernador de la provincia no estará presente en la fiesta máxima de los mendocinos.

Desde Casa de Gobierno informaron que Milei había invitado a Cornejo al encuentro de tres días que se realizará en Manhattan y que tiene por objetivo mostrar las oportunidades de negocios que se abren en el país a partir de la "transformación" encarada por el gobierno actual.

Según el Gobierno nacional, hay "furor" por el evento organizado por la Embajada argentina en Estados Unidos y JP Morgan, entre otros; y los cupos para participar de él se agotaron un mes antes de su realización. "Allí estaré presente para comunicar con claridad y convicción la nueva Argentina: abierta, próspera y libre", aseguró el Presidente al respecto.

La participación de Milei y Cornejo juntos en el foro de Estados Unidos en marzo confirma que el vínculo político entre ambos pasa por su mejor momento.

De hecho, Cornejo fue uno de los principales defensores de la reforma laboral del Gobierno nacional que acaba de aprobar el Senado y el ministro de Desregulación de la Nación, Federico Sturzenegger, reconoció sus aportes en el Consejo de Mayo, donde se elaboró la iniciativa.

Sobre la feria en Nueva York, Cornejo destacó: "La Argentina está haciendo un esfuerzo enorme por atraer la gran inversión, la que saque al país de sus problemas económicos. La inversión es el motor del crecimiento, del desarrollo, y necesita mostrar la potencialidad de la economía, los cambios que se han hecho y que el rumbo no se va a torcer. Es una visita muy relevante para el país, el Presidente va a estar hablando y algunos gobernadores vamos a participar en dos paneles".

