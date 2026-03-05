Cornejo anunció una plataforma para atraer inversiones "en tiempo real" a Mendoza: de qué se trata

El gobernador Alfredo Cornejo anunció la creación de “Inteligencia Territorial Mendoza” , una herramienta digital que permitirá a inversores conocer en tiempo real la factibilidad técnica de terrenos en la provincia, incluyendo disponibilidad de servicios, cercanía a rutas e indicadores urbanos.

La plataforma también brindará información sobre el estado de las tierras fiscales y sus opciones de concesión o venta.

El anuncio fue realizado durante la séptima edición del Foro de Inversiones y Negocios que se realizó en el Hilton Mendoza , un encuentro que reunió a empresarios y funcionarios y que contó con la presencia del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo .

El gobernador explicó que la herramienta permitirá “que cualquier inversor identifique digitalmente la factibilidad técnica de un terreno ”, con datos vinculados a la disponibilidad de servicios básicos y a las condiciones urbanísticas.

Según detalló, la plataforma mostrará información sobre servicios de agua, gas, electricidad y riego, cercanía a rutas, indicadores urbanos y el estado de las tierras fiscales con sus opciones de concesión o venta .

El gobernador, Alfredo Cornejo en su discurso en el Foro de Inversiones y Negocios.

Cornejo sostuvo que el objetivo es simplificar los procesos para quienes buscan invertir en Mendoza y reducir los tiempos administrativos.

“Información que antes requería semanas de gestión burocrática va a estar disponible en tiempo real”, afirmó el mandatario provincial, quien consideró que la herramienta también fortalece la transparencia y la previsibilidad para el sector privado.

En esa línea, el gobernador señaló que el acceso a datos claros y sistematizados contribuye a mejorar el clima de negocios y remarcó que la iniciativa forma parte del proceso de modernización del Estado provincial.

Orden fiscal y reducción de impuestos

En otro tramo de su discurso, Cornejo destacó la política fiscal de la provincia y afirmó que Mendoza sostiene el equilibrio fiscal como política de Estado. Según indicó, este enfoque permitió tomar decisiones de largo plazo incluso en contextos macroeconómicos adversos.

El mandatario explicó que, entre 2016 y 2025, la alícuota efectiva de Ingresos Brutos se redujo un 16%, con rebajas orientadas a sectores como agricultura, industria, transporte y servicios.

Además, señaló que el alivio fiscal acumulado en los últimos años alcanza aproximadamente 1.000 millones de dólares, un monto que comparó con el Fondo de Resarcimiento que recibió la provincia.

También remarcó que Mendoza inició un proceso de reducción gradual del impuesto de Sellos, con el objetivo de llevar la alícuota general a cero en 2030.

Modernización del Estado y simplificación normativa

Cornejo también se refirió al proceso de modernización de la administración pública provincial y afirmó que en los últimos años se avanzó en digitalización de trámites, simplificación administrativa y ventanilla única para inversores.

En ese marco, mencionó la denominada “Ley Hojarasca”, una iniciativa legislativa que busca ordenar el marco normativo para que ciudadanos y empresas puedan conocer con precisión qué regulaciones les aplican.

Según explicó, el objetivo es “eliminar la maraña regulatoria que genera incertidumbre y costos ocultos”.

El gobernador también destacó el desarrollo del Clúster Logístico de Mendoza, al que definió como una iniciativa público-privada orientada a fortalecer la infraestructura y la competitividad productiva.

Apertura económica y agenda productiva

Durante su intervención, Cornejo sostuvo que Argentina atraviesa un “cambio de época” vinculado con la búsqueda de mayor estabilidad macroeconómica, baja de la inflación y apertura económica.

En ese contexto, afirmó que Mendoza llega a esta etapa con experiencia previa en políticas de orden fiscal, reducción impositiva y modernización del Estado.

El mandatario provincial señaló que la apertura económica también implicará desafíos para los sectores productivos, que deberán mejorar su productividad y competitividad.

Sin embargo, consideró que la provincia cuenta con sectores con potencial para enfrentar ese escenario, como la agroindustria, la energía, el turismo y la economía del conocimiento.

Luis Caputo en Mendoza El ministro de Economía, Luis Caputo, en el Foro de Inversiones y Negocios de Mendoza. Ramiro Gómez / Los Andes

Minería, reformas y clima de inversión

Finalmente, Cornejo dedicó parte de su exposición al desarrollo minero y afirmó que el Plan Pilares permitió avanzar hacia una política de Estado basada en evidencia científica y consenso social para el desarrollo de la minería sostenible en Mendoza.

También se refirió a reformas impulsadas a nivel nacional, como los cambios en materia laboral y los regímenes de incentivo a la inversión, y consideró que pueden contribuir a reducir la litigiosidad y a fomentar el empleo formal.

En el cierre de su discurso, el gobernador sostuvo que la provincia busca posicionarse como un destino confiable para el capital privado. “Mendoza no promete milagros. Ofrece algo mucho más valioso: experiencia, previsibilidad y un rumbo”, concluyó.