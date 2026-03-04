Paritarias en conflicto: ATE denunciará al Gobierno tras la suspensión de la negociación

El conflicto entre el Gobierno provincial y la Asociación Trabajadores del Estado ( ATE ) sumó un nuevo capítulo luego de que el secretario general del gremio en Mendoza, Roberto Macho, anunciara que denunciarán al Ejecutivo tras la suspensión de la ronda paritaria.

Desde la administración de Alfredo Cornejo , en tanto, dejaron trascender que la negociación estaría “ agotada ” y que podría avanzarse con un incremento salarial por decreto del 7%, correspondiente a la primera propuesta oficial.

En Casa de Gobierno, la decisión se vincula con el endurecimiento de las medidas de fuerza dispuestas por ATE en plena negociación . Para el Ejecutivo, el “punto de quiebre” fue la realización de acciones gremiales mientras regía un cuarto intermedio, lo que interpretaron como un traslado del debate a un “terreno político” por fuera de la mesa paritaria.

Desde el Ministerio de Hacienda, que conduce Víctor Fayad, sostuvieron que no existe margen para modificar el esquema salarial sin comprometer el equilibrio fiscal.

La oferta oficial consiste en un 7% de aumento, porcentaje que, de aplicarse por decreto, impactaría en los trabajadores de la Administración Central y del Régimen 15 de Salud, entre otros sectores representados por ATE, como Parque y Ecoparque, Medioambiente —Régimen 36— y guardaparques.

ATE amenaza con denunciar al Gobierno

En conferencia de prensa el secretario General de ATE Mendoza, Roberto Macho, aseguró que no fueron notificados formalmente de la suspensión y cuestionó la decisión oficial.

“No entendemos por qué las ha suspendido. La verdad que lo único que está escrito es esto, que hay una suspensión en forma unilateral y dictatorial por parte del Gobierno de Mendoza”, afirmó el dirigente gremial,.

En la misma línea sostuvo que ATE exige “la apertura de paritarias en todos los regímenes salariales” y calificó la medida como una “práctica desleal concreta” y “antisindical”. “En plenas negociaciones salariales que nosotros estamos teniendo, las suspenden unilateralmente”, remarcó, y agregó que “acá lo único perjudicado son los trabajadores”.

Respecto de la oferta salarial, Macho señaló que el 7% propuesto representa “8.000 pesos de aumento salarial para un trabajador”, cifra que está “muy lejos de compensar el costo de la canasta alimentaria o lo que se precisa para poder vivir y llegar a fin de mes”.

También reclamó el cumplimiento de acuerdos anteriores y pidió al gobernador “el cese de las prácticas antisindicales y de estas prácticas desleales porque ha violentado las negociaciones colectivas”. En ese marco, confirmó que el sindicato avanzará por la vía judicial.

“Se le va a hacer una denuncia por práctica desleal al Gobierno. Vamos a esperar las 48 horas, que es una comunicación, no es una resolución”, explicó. Y advirtió: “Vamos a ir a la Justicia como corresponde. Queremos negociar, queremos tener salarios dignos, condiciones de trabajo dignas, no salarios de miseria”.

Además, anticipó que, de no haber una reapertura formal de la discusión salarial, el gremio iniciará medidas de acción directa. “De ahí en más vamos a comenzar con las medidas de acciones directas”, sostuvo, y atribuyó la situación a lo que definió como “un claro fracaso de las políticas económicas y sociales del gobernador”.