Se traban las paritarias con dos gremios importantes y el Gobierno amenaza con dar aumentos por decreto

El Gobierno confirmó la fecha de pago de los empleados estatales, mientras siguen las paritarias

Esta mañana, representantes del Ejecutivo provincial presentaron en la Subsecretaría de Trabajo a la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) una oferta mejorada del 10% de incremento salarial para el primer semestre del año, que fue rechazada de plano .

Se trata de un incremento salarial dividido en tramos del 7% en marzo y del 3% en mayo , a otorgar con base de cálculo en diciembre de 2025 (no acumulativos).

Es el mismo ofrecimiento que le hicieron al Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) , que acordó bajarlo a las bases para aprobarlo o rechazarlo.

Lo cierto es que Ampros consideró “insuficiente” el ofrecimiento en una asamblea de delegados que realizaron en la puerta de la Subsecretaría de Trabajo. La secretaria general, Claudia Iturbe , informó que los delegados “ rechazaron por unanimidad la propuesta del Gobierno provincial por ser no solamente insuficiente, sino indigna ”.

“Esta propuesta es un porcentaje que no llega al 2% por mes en seis meses; es decir, no llega a costear un kilo de carne. Porque más o menos en una Clase 1 es alrededor de 17 mil pesos”, aseguró la sindicalista.

Y agregó que, sumado a esto, “no hay ninguna propuesta para más de 2 mil profesionales de la salud que se encuentran en negro desde hace seis años en el Ministerio de Salud”.

“Esta es la salud pública que quiere el Gobierno para los mendocinos”, completó Iturbe en declaraciones a la prensa.

En tanto, desde el Poder Ejecutivo informaron a Los Andes que, tras el rechazo no tienen prevista una nueva reunión, ya que la propuesta fue “elaborada con responsabilidad” para “garantizar su cumplimiento” durante este primer semestre. Es decir, las negociaciones están caídas.

El conflicto con ATE se endurece

Al mismo tiempo, desde Casa de Gobierno trascendió que la negociación salarial con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) está “agotada” y se encamina a imponer un aumento salarial por decreto del 7%, que fue la primera propuesta acercada. Se trata de una oferta del 5% en marzo y 2% en mayo, no acumulativos y calculados sobre diciembre de 2025.

Desde el Ministerio de Hacienda, que conduce Víctor Fayad, advierten que “no hay margen para modificar el esquema sin comprometer el equilibrio fiscal”.

Para el gobierno de Alfredo Cornejo, “el punto de quiebre” fue la realización de medidas de fuerza mientras estaba vigente un cuarto intermedio en la negociación. Interpretaron que la discusión se trasladó a un “terreno político” extrasindical.

“La decisión de avanzar por decreto busca garantizar la liquidación de haberes y evitar que el rechazo sindical impacte en el bolsillo de los trabajadores”, advirtieron fuentes de Hacienda.

Roberto Macho Roberto Macho, líder del gremio ATE, comunicó el rechazo al aumento salarial en las puertas de la Subsecretaría de Trabajo. Foto: ATE

De todos modos, el sindicato no fue notificado de la suspensión de las negociaciones formalmente. Desde ATE, el secretario general Roberto Macho, informó a sus afiliados que completaron la primera ronda de reuniones en todos los sectores que representan salvo en el Régimen 15 de Salud, que se vio levantada por el Gobierno, aseguran.

"Todas las paritarias han presentado un ofrecimiento del 7%, que fue rechazado y el Gobierno fijó nueva fecha de negociaciones para todos los sectores, excepto el Régimen 15 de Salud debido a que ATE se plegaba a las medidas de fuerza a nivel nacional contra la reforma laboral y el tratamiento de la Ley de Glaciares", comentó el sindicalista.

"Frente a esta situación, ATE ha presentado un escrito a la brevedad de haber sido informados y no solo se les explicó al Gobierno que son prácticas antisindicales y violatorias del derecho de conciliaciones y negociación, dentro del marco paritario", arremetió Macho.

Y apuntó contra la propia Subsecretaría de Trabajo, que dirige Rodrigo Herrera, al señalar que "ha pasado a ser parte del Gobierno, al suspender de forma unilateral una negociación que estaba totalmente en proceso y sin excusa firme concreta"

"Esperemos que el Gobierno reflexione sobre esta situación y fije una nueva fecha para el Régimen 15 de Salud", completó Macho.