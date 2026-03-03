Se jubiló una fiscal de larga trayectoria y las vacantes complican cada vez más a la Justicia Federal

La Justicia Federal sumó una nueva vacante , para nada menor en su esquema de funcionamiento. Se trata de la fiscal María Alejandra Obregón , de largo trayectoria, quien renunció a su cargo tras finalizar los trámites jubilatorios .

Obregón tenía el cargo de fiscal federal de la Unidad Fiscal Mendoza y cumplía funciones muy importantes en tribunales, en el marco de la implementación del nuevo Código Procesal Penal , que puso en práctica en 2024 el sistema acusatorio .

Este sistema deposita el peso de la investigación en los fiscales , por lo cual es un problema que Mendoza pierda a una de ellas. En especial, porque el proceso de remplazo es muy largo y se traba por cuestiones de la política . De hecho, en los tribunales federales de Mendoza, desde hace años hay vacantes de magistrados que no se cubren.

Los roles que le asignaron a Obregón hace dos años, cuando debutó el sistema acusatorio, demuestran el peso del cargo que ahora no tiene más dueño.

Junto a la fiscal federal María Gloria André , jefa de los fiscales en el distrito de Cuyo partir de este cambio, Obregón tenía a cargo el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos , así como las áreas de Ejecución Penal y No Penal . También tenía en Mendoza la competencia en materia electoral .

La fiscal que se jubiló

La renuncia fue presentada por Obregón el 1 de febrero pasado y aceptada ayer por el presidente Javier Milei, según se lee en el decreto 125 del Boletín Oficial de la Nación, el cual también tiene la firma del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.

Se trata de una figura histórica de los tribunales federales de Mendoza. Trabajó con los dos jueces destituidos del Juzgado Federal Número 1, Luis Leiva y Walter Bento, quien además fue condenado a 18 años de prisión por haber liderado una asociación ilícita que operaba en la propia Justicia. Su colega André precisamente llevó adelante la acusación a Bento en ese juicio, junto al fiscal Dante Vega.

En los años 90, Obregón estuvo al frente de la investigación por el vaciamiento del Banco Mendoza y sufrió amenazas.

En cuanto a sus últimas actuaciones, se destaca la acusación formal por desobediencia contra los titulares del PAMI a nivel nacional y provincial, Esteban Leguizamo y David Litvinchuk, respectivamente.

Los dos funcionarios nacionales fueron imputados en agosto del año pasado por la jueza María Laura Marisi, debido a que desobedecieron la orden de la propia Justicia Federal de Mendoza respecto de que debían restituir el programa de medicamentos gratuitos para todos los jubilados.

Si bien la fiscal Obregón pidió la imputación de ambos, en diciembre, sólo Leguizamo quedó vinculado a la causa, ya que la fiscal resolvió que Litvinchuk no había cometido el hecho delictivo e impulsó su sobreseimiento.

Vacantes en la Justicia Federal

"Por el momento las áreas que se encontraban a cargo de la doctora Obregón se han distribuido entre los fiscales que ya estaban", indicaron desde tribunales federales este martes, tras la noticia de su jubilación.

La vacante no se cubrirá en el corto plazo, ya que depende de un largo proceso de designación que arranca en el Consejo de la Magistratura y termina en el Senado de la Nación, y que comenzará recién cuando la Procuración lance el concurso.

Lo cierto es que, con la renuncia de Obregón, se complica el problema de los cargos vacantes en la Justicia Federal de Mendoza. Entre otros puestos, están sin titular precisamente el estratégico Juzgado Federal Número 1, que era ocupado por Bento y que tiene la competencia electoral en la provincia, así como tres puestos en la Cámara Federal.

Bento fue destituido en 2023 y el concurso para elegir al sucesor o sucesora todavía no termina en el Consejo de la Magistratura.

En tanto, a nivel nacional, las vacantes en tribunales federales son cerca de 300, entre jueces, fiscales y defensores. Más del 30% del total.

El secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, visitó Mendoza en agosto del año pasado y habló del tema. Dijo a Los Andes aquella vez que el Gobierno nacional apuntaba a enviar los pliegos de los candidatos elegidos al Senado nacional antes de fin de año, pero esa estimación no se cumplió. Su superior es el ministro Cúneo Libarona, quien desde hace meses está por renunciar al cargo, sin haber completado el proceso de designación de magistrados.

“Es sumamente importante la vacancia del Juzgado Federal de Primera Instancia y es muy importante también completar la Cámara Federal de esta provincia. Así que el trabajo está hecho, estamos esperando un poco los tiempos políticos para poder enviarlos”, sostuvo el secretario de Justicia de la Nación en su visita a Mendoza sobre las vacantes en los tribunales federales locales.