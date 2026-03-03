Por 800 millones al mes, San Martín llamó a licitación para concesionar la recolección de residuos

La Municipalidad de General San Martín inició el proceso de licitación para concesionar el servicio público de higiene urbana y recolección de residuos en el departamento. La prestación alcanza a la ciudad de San Martín, la ciudad de Palmira y, desde este año, al área urbanizada del distrito de Buen Orden.

Por una ráfaga de dos minutos, el Deportivo Maipú debió conformarse con un empate en Tucumán

El servicio tiene un costo cercano a los 800 millones de pesos mensuales y, en términos presupuestarios, implica aproximadamente el 10% del total anual de recursos de la comuna, que ronda los 83 mil millones de pesos .

La actual concesionaria es la empresa Santa Elena , que presta el servicio desde hace años en el departamento. El contrato venció hace casi dos meses y el Ejecutivo municipal impulsó un nuevo llamado a licitación para renovar la prestación. Salvo la actual prestataria, no existen otras firmas con capacidad operativa inmediata para asumir el servicio y que el municipio no cuenta con flota ni personal suficiente para hacerse cargo de manera directa.

El proceso fue autorizado por el Concejo Deliberante mediante la Ordenanza Nº 3.234/2026, sancionada el 24 de febrero, a partir del Expediente Nº 521/2026. La norma habilita al Departamento Ejecutivo a otorgar en concesión el servicio público de higiene urbana y recolección de residuos, en los términos del artículo 10º de la Ley Provincial Nº 5507.

El texto establece que el plazo de la concesión será de 60 meses desde la firma del contrato y que podrá ser prorrogado conforme a lo dispuesto en los pliegos licitatorios. Esa eventual prórroga también deberá contar con la aprobación del Concejo.

La ordenanza aprueba los pliegos de especificaciones técnicas y el pliego unificado de condiciones, y autoriza el inicio del proceso licitatorio en el marco de la Ley Nº 8.706. Cualquier modificación que afecte la calidad o extensión del servicio deberá ser ratificada por el cuerpo deliberativo.

Además, una vez seleccionado el adjudicatario, el contrato deberá ser remitido al Concejo para su ratificación. Ese punto fue incorporado expresamente en el artículo 5º y será uno de los ejes de seguimiento por parte de la oposición, que adelantó que pondrá el foco en el contenido del contrato final.

residuos

Actualización de costos

El esquema de pago contempla una fórmula polinómica de actualización que se utiliza desde hace 17 años. Esa fórmula incluye variables vinculadas al Índice de Precios al Consumidor y a los salarios, lo que determina ajustes periódicos en el monto a abonar por la prestación.

Desde el oficialismo se sostiene que la continuidad bajo el régimen de concesión responde a la imposibilidad actual del municipio de asumir el servicio de manera directa, debido a la falta de equipamiento y estructura operativa.

El nuevo contrato mantendrá los plazos previstos en los acuerdos anteriores: 60 meses, con posibilidad de prórroga sujeta a aprobación legislativa.

Alcance del servicio

La concesión comprende la recolección de residuos domiciliarios y tareas vinculadas a la higiene urbana en las zonas que determine el municipio dentro de los tres núcleos urbanos incluidos, que son la ciudad de San Martín, la ciudad de Palmira y el el sector urbanizado de Buen Orden.

Desde el Concejo se indicó que el servicio beneficia a miles de contribuyentes del departamento y que los pliegos establecen las frecuencias, recorridos y condiciones técnicas que deberá garantizar la empresa adjudicataria. También se prevé el control municipal sobre la prestación.

Con el proceso formalmente autorizado, el Ejecutivo deberá avanzar con el llamado a licitación. Una vez evaluadas las ofertas y definida la adjudicación, el contrato regresará al Concejo Deliberante para su tratamiento y eventual ratificación, instancia en la que se concentrará el debate político sobre uno de los servicios de mayor impacto presupuestario en la comuna.