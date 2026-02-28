El hecho ocurrió en la Finca Pepa, sobre el carril Chimbas, km 18. La familia denunció falta de presencia policial y señaló que no es el primer caso en la zona. Hasta ayer no había detenidos, pese a que una cámara registró a los sospechosos.

Abigeato en Alto Chapanay: robaron y faenaron un caballo de competencia en una finca de San Martín.

En la madrugada de este viernes se registró un nuevo caso de abigeato en el departamento de San Martín. El hecho ocurrió en la localidad de Alto Chapanay, en la Finca Pepa, ubicada sobre el carril Chimbas, a la altura del kilómetro 18. Según denunciaron sus propietarios, dos personas ingresaron al predio alrededor de las 3 de la mañana, sustrajeron un caballo criollo y lo faenaron a pocos metros del lugar.

La propietaria del animal, Shirley Pepa, en dialogó con el medio local Radio Regional, dijo que “dos sujetos entraron a la finca a las 3 de la mañana, me robaron el criollo y me lo faenaron en la Calle 1. Es la primera vez que me pasa y encima el caballo era de mi hijo que lo usaba para competir, le arruinaron todo”, expresó.

El equino, llamado “Ballito”, era un ejemplar criollo con el que su hijo, Bautista, participaba en competencias. Además del valor económico, la familia remarcó el vínculo cotidiano que mantenían con el animal. “No era solo un animal, era de la familia. Se cuidaba, se trataba con cariño. Se nos cortó todo por culpa de gente que no tiene noción del daño que ha hecho”, sostuvo Shirley.

El hallazgo fue realizado por la propia familia. Al advertir la ausencia del caballo, comenzaron a seguir las huellas. “Mi hijo salió corriendo a seguir las huellas y fue él quien lo encontró faenado en una finca cercana”, relató la mujer. Según indicaron, el lugar de la faena estaba a pocos metros de su propiedad.

La propietaria también cuestionó la respuesta policial. "Tuve que llamar a un amigo que tengo en la policía porque no venían. Hasta ahora sigo esperando a Científica y no vinieron. Al caballo lo tuve que enterrar yo porque ya había insectos y ni siquiera los perros se acercaban", afirmó.