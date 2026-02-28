Violento asalto: ingresaron a una concesionaria y amenazaron con matar a una beba de dos años

El pasado jueves, empleados de una concesionaria en González Catán, La Matanza, vivieron un momento de terror al ser asaltados por un grupo de delincuentes que los amenazaron y golpearon violentamente. Durante el ataque, uno de los ladrones amenazó con matar a una pequeña de dos años mientras la apuntaba con un arma de fuego.
El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad, permitiendo que las autoridades pudieran identificar a los malvivientes que actuaron con total impunidad.
El video del violento asalto a una concesionaria
Cerca de las 16 del viernes, un delincuente ingresó armado al local y amenzó a dos empleados que se encontraban en el lugar. En las imágenes se puede observar cómo el sujeto arrastra del pelo a una de las víctimas, la golpea y la obliga a buscar el dinero que se encontraba guardado.
"Dame la plata. Callate la boca. Te moves y te mato", se escuchó decir al agresor mientras jalaba del pelo a la mujer y le propiciaba patadas en la cara. Segundos después, se observa cómo ingresan otros tres delincuentes, mientras amenazan a un hombre que llevaba en sus brazos a su hija de dos años.
"Está mi hija, por favor. La plata está en el auto", le dijo el hombre a los delincuentes quienes comenzaron a buscar en mochilas y carteras. En medio del horror, la víctima intentó ayudar a su mujer que se encontraba herida en el suelo y le pedía a los delincuentes que no dañaran a su pequeña.
En un acto de crueldad sin límites, uno de los malvivientes apuntó con el arma a la niña, amenazando con matarla si las víctimas no le entregaban el dinero que buscaban. Acto seguido, el delincuente propició una patada a la mujer que se encontraba en el suelo. Tras perpetrar el violento asalto, los agresores salieron del lugar y todo quedó captado en cámaras.