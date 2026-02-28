Violento asalto: ingresaron a una concesionaria y amenazaron con matar a una beba de dos años

El hecho ocurrió en La Matanza y todo quedó registrado por las cámaras. Las víctimas recibieron golpes y amenazas.

Violento asalto: delincuentes ingresaron a una concesionaria y amenazaron con matar a una beba de dos años

El pasado jueves, empleados de una concesionaria en González Catán, La Matanza, vivieron un momento de terror al ser asaltados por un grupo de delincuentes que los amenazaron y golpearon violentamente. Durante el ataque, uno de los ladrones amenazó con matar a una pequeña de dos años mientras la apuntaba con un arma de fuego.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad, permitiendo que las autoridades pudieran identificar a los malvivientes que actuaron con total impunidad.

Asalto en La Matanza Violento asalto en La Matanza: amenzaron a una beba de dos años Captura El video del violento asalto a una concesionaria Cerca de las 16 del viernes, un delincuente ingresó armado al local y amenzó a dos empleados que se encontraban en el lugar. En las imágenes se puede observar cómo el sujeto arrastra del pelo a una de las víctimas, la golpea y la obliga a buscar el dinero que se encontraba guardado.

"Dame la plata. Callate la boca. Te moves y te mato", se escuchó decir al agresor mientras jalaba del pelo a la mujer y le propiciaba patadas en la cara. Segundos después, se observa cómo ingresan otros tres delincuentes, mientras amenazan a un hombre que llevaba en sus brazos a su hija de dos años.

Embed SALVAJES: BRUTAL ASALTO EN UNA AGENCIA FAMILIAR; ENTRE LAS VÍCTIMAS, UN BEBÉ

- Fue en González Catán. pic.twitter.com/aRDqAjtBMA — Vía Szeta (@mauroszeta) February 27, 2026 "Está mi hija, por favor. La plata está en el auto", le dijo el hombre a los delincuentes quienes comenzaron a buscar en mochilas y carteras. En medio del horror, la víctima intentó ayudar a su mujer que se encontraba herida en el suelo y le pedía a los delincuentes que no dañaran a su pequeña.