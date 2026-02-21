21 de febrero de 2026 - 10:12

Intentó asaltar un comercio con un arma de plástico y el sistema de Alarmas Comunitaria lo delató

Ocurrió en Godoy Cruz. El delincuente de 27 años se fugó y la policía logró interceptarlo. Antes había descartado un arma de juguete en una acequia.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un joven de 27 años fue detenido este viernes por la noche luego de intentar asaltar un comercio en el departamento de Godoy Cruz. El rápido accionar policial, coordinado con herramientas de prevención municipal, permitió aprehender al sospechoso a pocas cuadras del lugar del hecho.

El episodio se registró alrededor de las 22:20 en un local ubicado en la calle Álvarez Condarco al 1300. La víctima, un comerciante de 42 años, fue abordado por un sujeto que lo amenazó con lo que parecía ser una pistola calibre 9 mm.

La situación fue advertida a través del sistema de Alarmas Comunitarias del municipio, que avisaron al personal de la Comisaría 34. Con las características físicas y de vestimenta aportadas por el denunciante, los efectivos desplegaron un patrullaje por las inmediaciones.

Finalmente, el sospechoso, identificado como F. G. (27), fue interceptado en el cruce de las calles Renato de la Santa y Paula Albarracín.

Encontraron una pistola de plástico

El comerciante detalló a los efectivos que el delincuente, al no lograr cometer el delito, emprendió la fuga a pie y que en el camino tiró de un objeto a una acequia. Tras un rastrillaje por la zona, los uniformados hallaron entre unos arbustos en la calle Paula Albarracín al 1500 una réplica de arma de fuego de plástico, de color negro, que el detenido habría utilizado para amedrentar a la víctima.

Intervino la oficina fiscal de jurisdicción.

