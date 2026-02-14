Godoy Cruz dejó dudas en el estreno y no logra cortar la racha en el Gambarte

En su debut en la Primera Nacional, Godoy Cruz empató ante Ciudad de Bolívar y sigue sin poder ganar ante su gente desde el regreso a casa. El equipo de Mariano Toedtli generó situaciones pero volvió a fallar en la definición y apenas rescató un punto como local. El entrenador se fue conforme con el rendimiento de sus dirigidos.

Desde su regreso al estadio Feliciano Gambarte, el Tomba aún no ha podido celebrar un triunfo en su casa.

Godoy Cruz no logra cortar la racha negativa en el estadio Feliciano Gambarte. El ansiado festejo ante su gente se hace esperar desde el regreso a calle Balcarce, en julio del año pasado. Desde entonces, el equipo no solo no pudo volver a celebrar como local, sino que además en ese mismo escenario terminó resignando la categoría y poniendo fin a 17 años consecutivos en Primera División.

El “gualicho” parece instalado en el barrio. En su debut en la Primera Nacional, el Expreso no logró quebrar al recién ascendido Club Ciudad de Bolívar y debió conformarse con un empate. Las Águilas aprovecharon prácticamente la única situación clara que tuvieron, un pelotazo largo que tomó mal parada a la defensa tombina y que significó el 1 a 0 parcial. Godoy Cruz, pese a generar varias oportunidades, volvió a evidenciar problemas de eficacia.

Mariano Toedtli El entrenador tombino, Mariano Toedtli se mostró conforme con el rendimiento de sus jugadores. Walter Caballero Un descenso que todavía duele Las caras de decepción en las tribunas fueron elocuentes. El descenso todavía duele y el comienzo en el torneo de ascenso no fue el esperado. Muchos hinchas reprocharon el rendimiento del equipo en este estreno.

Fernández: "Trabajar la efectividad" Uno de los referentes del plantel, el Nicolás "Indio" Fernández, no ocultó su malestar por el resultado. “Se nos complicó y tenemos que redoblar el esfuerzo. Nos faltó que la pelota entrara. Ellos nos lastimaron con un pelotazo largo y para mí fue demasiado premio, pero no es excusa. Tuvimos muchas chances y hay que trabajar en la efectividad. Hay que dejar la vida por Godoy Cruz”, afirmó.

También había expectativa por ver el funcionamiento del equipo bajo la conducción de Mariano Toedtli. Tras un 2025 turbulento, con varios entrenadores que pasaron por el banco sin poder evitar el descenso ni encontrar un funcionamiento convincente, el nuevo ciclo generaba interrogantes.