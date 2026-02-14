14 de febrero de 2026 - 19:55

Godoy Cruz dejó dudas en el estreno y no logra cortar la racha en el Gambarte

En su debut en la Primera Nacional, Godoy Cruz empató ante Ciudad de Bolívar y sigue sin poder ganar ante su gente desde el regreso a casa. El equipo de Mariano Toedtli generó situaciones pero volvió a fallar en la definición y apenas rescató un punto como local. El entrenador se fue conforme con el rendimiento de sus dirigidos.

Desde su regreso al estadio Feliciano Gambarte, el Tomba aún no ha podido celebrar un triunfo en su casa.

Walter Caballero
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Godoy Cruz no logra cortar la racha negativa en el estadio Feliciano Gambarte. El ansiado festejo ante su gente se hace esperar desde el regreso a calle Balcarce, en julio del año pasado. Desde entonces, el equipo no solo no pudo volver a celebrar como local, sino que además en ese mismo escenario terminó resignando la categoría y poniendo fin a 17 años consecutivos en Primera División.

El “gualicho” parece instalado en el barrio. En su debut en la Primera Nacional, el Expreso no logró quebrar al recién ascendido Club Ciudad de Bolívar y debió conformarse con un empate. Las Águilas aprovecharon prácticamente la única situación clara que tuvieron, un pelotazo largo que tomó mal parada a la defensa tombina y que significó el 1 a 0 parcial. Godoy Cruz, pese a generar varias oportunidades, volvió a evidenciar problemas de eficacia.

Mariano Toedtli
El entrenador tombino, Mariano Toedtli se mostró conforme con el rendimiento de sus jugadores.

Un descenso que todavía duele

Las caras de decepción en las tribunas fueron elocuentes. El descenso todavía duele y el comienzo en el torneo de ascenso no fue el esperado. Muchos hinchas reprocharon el rendimiento del equipo en este estreno.

Fernández: "Trabajar la efectividad"

Uno de los referentes del plantel, el Nicolás "Indio" Fernández, no ocultó su malestar por el resultado. “Se nos complicó y tenemos que redoblar el esfuerzo. Nos faltó que la pelota entrara. Ellos nos lastimaron con un pelotazo largo y para mí fue demasiado premio, pero no es excusa. Tuvimos muchas chances y hay que trabajar en la efectividad. Hay que dejar la vida por Godoy Cruz”, afirmó.

También había expectativa por ver el funcionamiento del equipo bajo la conducción de Mariano Toedtli. Tras un 2025 turbulento, con varios entrenadores que pasaron por el banco sin poder evitar el descenso ni encontrar un funcionamiento convincente, el nuevo ciclo generaba interrogantes.

Toedtli conforme con el rendimiento

Más allá del empate y del sabor amargo en las tribunas, Toedtli se mostró conforme con lo realizado por sus dirigidos. “Entiendo a la gente, el dolor del año pasado es inmenso. Lo que me deja tranquilo es que no se le puede reprochar nada a los jugadores: dejaron todo. Tal vez tenga una mala lectura, pero el equipo hizo un primer tiempo de intensidad tremenda. El rival casi no pudo dar cinco pases seguidos, que era algo que nos habíamos propuesto”, analizó el técnico.

El entrenador reconoció que en el complemento bajó el nivel, aunque destacó la actitud. “La mayoría de los chicos conoce la categoría. Compitieron y estuvieron a la altura. Estoy muy conforme, no tanto por el resultado sino por el rendimiento. Jugando así, en esta cancha se nos va a hacer fuerte el equipo”, sostuvo.

Si bien el Tomba sumó un punto en su estadio, donde todavía no ha podido ganar desde el regreso, la primera impresión en su debut en la Primera Nacional fue discreta. El torneo recién comienza, pero el equipo de Toedtli sabe que deberá mejorar -sobre todo en la definición- si quiere transformar la intensidad en triunfos y empezar a reconciliarse con su gente.

