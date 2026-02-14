Hockey Césped: Argentina retorna con puntaje ideal desde Australia

La Selección Argentina de Hockey Césped cerró su paso por la ciudad de Hobart con actuación inmejorable. En el último encuentro de la ventana de la FIH Pro League, Las Leonas derrotaron, por 3-0 a Australia, completando así una serie perfecta de cuatro triunfos. Los goles que sellaron el triunfo fueron convertidos por Zoe Díaz, Eugenia Trinchinetti y Agustina Gorzelany.

Hockey Césped: Quimera hace historia con un nuevo equipo en damas mayores

El partido comenzó con un primer cuarto de trámite parejo, sin situaciones claras para ninguno de los dos equipos. La paridad se rompió al inicio del segundo parcial: a los 17 minutos, Zoe Díaz presionó la salida australiana, recuperó la bocha y, tras una gran definición de revés en el mano a mano con la arquera, estableció el 1-0. Argentina tuvo chances de ampliar desde el fijo, pero la defensa local evitó una mayor diferencia antes del descanso.

En el tercer cuarto, Cristina Cosentino fue clave para sostener el resultado, desactivando un contragolpe y un córner corto australiano. La respuesta ofensiva de Argentina no tardó en llegar: Sofía Cairo desbordó por la banda izquierda y envió un centro preciso que Eugenia Trinchinetti conectó para poner el 2-0.

Recordemos que esta ventana o fecha de la FIH Pro League contó con la presencia de la hockísta mendocina: Milagros Alastra.

¿Qué viene para Las Leonas en Pro League?

El proximo compromiso internacional del seleccionado será en Bélgica al disputar una nueva ventana de FIH Pro League del 13 al 21 de junio.

Bélgica (13-21 de junio de 2026) vs Bélgica y China.

Inglaterra (23-28 de junio de 2026) vs Inglaterra y España.

¿Qué es la FIH Pro League?

La FIH Pro League es el torneo anual más prestigioso del hockey mundial. Las mejores selecciones se enfrentan a lo largo de todo el año en diferentes ciudades con el objetivo de que todos los fans del hockey puedan ver a sus seleccionados de cerca.

La séptima edición se está disputando desde diciembre del 2025 y hasta junio de 2026. Los equipos participantes van sumando puntos en cada ventana del torneo en una tabla única y, quien llegue al final con el mejor puntaje consigue el título.

Esta edición tiene un premio dorado importante: quien gane obtendrá la clasificación directa para los Juegos Olímpicos 2028

En la presente edición participan, en damas mayores, Argentina, Australia, Bélgica, China, Inglaterra, Alemania, Irlanda, Países Bajos y España.