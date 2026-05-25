Inter Miami confirmó la lesión de Lionel Messi y crece la expectativa por su recuperación

La imagen de Lionel Messi tomándose la parte posterior de la pierna izquierda y pidiendo el cambio encendió rápidamente la preocupación en la Selección Argentina . A pocas semanas del inicio del Mundial 2026, el capitán argentino salió reemplazado durante la victoria de Inter Miami CF frente a Philadelphia Union y generó incertidumbre sobre su estado físico.

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Con el correr de las horas, el club estadounidense emitió un comunicado oficial para informar el diagnóstico del rosarino. Según detalló la institución, el futbolista sufrió una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda luego del encuentro disputado bajo una intensa lluvia en el Nu Stadium.

El diagnóstico inicial de Messi, indica una sobrecarga asociada a una fatiga muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda.

Desde Inter Miami aclararon además que la evolución clínica determinará los tiempos de recuperación, aunque las primeras estimaciones son optimistas y no comprometerían su presencia en el debut de la Albiceleste frente a la Selección de fútbol de Argelia el próximo 16 de junio.

La molestia apareció en el segundo tiempo, cuando Messi sintió una incomodidad física y pidió inmediatamente el cambio. Tras abandonar el campo de juego, el capitán argentino se dirigió directamente al vestuario acompañado por integrantes del cuerpo médico.

Luego del partido, el entrenador Guillermo Hoyos intentó llevar tranquilidad y explicó que el futbolista evidenciaba signos de cansancio producto de las condiciones del partido y el desgaste acumulado. “Estaba fatigado y el campo estaba pesado. Ante la duda, preferimos no arriesgar”, señaló el DT.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2058746227731083538&partner=&hide_thread=false The moment Messi chose not to risk Argentina’s World Cup with Inter Miami tonight pic.twitter.com/9h0qmuMqgQ — J. (@Messilizer0) May 25, 2026

La selección argentina sigue de cerca su evolución

La situación de Messi es seguida atentamente por el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, que en los próximos días deberá definir la lista definitiva de 26 convocados para defender el título obtenido en Qatar 2022.

image Lionel Messi. @InterMiamiCF

Más jugadores en observación

El capitán no es el único futbolista con molestias físicas en la previa del Mundial. También arrastran distintos problemas físicos Cristian Romero, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nicolás González y Emiliano Martínez, aunque el caso del defensor del Tottenham aparece como el que más preocupa.

Antes del estreno mundialista, la selección argentina afrontará dos amistosos preparatorios frente a Honduras e Islandia. Mientras tanto, la evolución de Messi será monitoreada día a día con el objetivo de que llegue en plenitud física al debut del Grupo J, donde la campeona del mundo iniciará la defensa del título ante Argelia.