25 de mayo de 2026 - 23:04

Inter Miami confirmó la lesión de Lionel Messi y crece la expectativa por su recuperación

El capitán de la Selección Argentina pidió el cambio en el triunfo de Inter Miami ante Philadelphia Union, desde el club se confirmó que sufrió una sobrecarga muscular en el isquiotibial izquierdo.

El capitán argentino, acaparó los flashes al pedir el cambio tras sentir una molestia física.&nbsp;

El capitán argentino, acaparó los flashes al pedir el cambio tras sentir una molestia física. 

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Los Andes | Redacción Deportes
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Con el correr de las horas, el club estadounidense emitió un comunicado oficial para informar el diagnóstico del rosarino. Según detalló la institución, el futbolista sufrió una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda luego del encuentro disputado bajo una intensa lluvia en el Nu Stadium.

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&nbsp;El diagn&oacute;stico inicial de Messi, indica una sobrecarga asociada a una fatiga muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda.&nbsp;

El diagnóstico inicial de Messi, indica una sobrecarga asociada a una fatiga muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda.

Inter Miami confirmó el diagnóstico

Desde Inter Miami aclararon además que la evolución clínica determinará los tiempos de recuperación, aunque las primeras estimaciones son optimistas y no comprometerían su presencia en el debut de la Albiceleste frente a la Selección de fútbol de Argelia el próximo 16 de junio.

La molestia apareció en el segundo tiempo, cuando Messi sintió una incomodidad física y pidió inmediatamente el cambio. Tras abandonar el campo de juego, el capitán argentino se dirigió directamente al vestuario acompañado por integrantes del cuerpo médico.

Luego del partido, el entrenador Guillermo Hoyos intentó llevar tranquilidad y explicó que el futbolista evidenciaba signos de cansancio producto de las condiciones del partido y el desgaste acumulado. “Estaba fatigado y el campo estaba pesado. Ante la duda, preferimos no arriesgar”, señaló el DT.

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La selección argentina sigue de cerca su evolución

La situación de Messi es seguida atentamente por el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, que en los próximos días deberá definir la lista definitiva de 26 convocados para defender el título obtenido en Qatar 2022.

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Lionel Messi.

Lionel Messi.

Más jugadores en observación

El capitán no es el único futbolista con molestias físicas en la previa del Mundial. También arrastran distintos problemas físicos Cristian Romero, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nicolás González y Emiliano Martínez, aunque el caso del defensor del Tottenham aparece como el que más preocupa.

Antes del estreno mundialista, la selección argentina afrontará dos amistosos preparatorios frente a Honduras e Islandia. Mientras tanto, la evolución de Messi será monitoreada día a día con el objetivo de que llegue en plenitud física al debut del Grupo J, donde la campeona del mundo iniciará la defensa del título ante Argelia.

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