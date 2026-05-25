Todas las puertas que se le abren a Belgrano después de levantar la copa en el Apertura

Todas las competencias que va a disputar Belgrano de Córdoba por su logro en el Torneo de Apertura. Destaca su primera participación en Copa Libertadores

Belgrano ya es campeón. El elenco Celeste de La Docta podrá disputar más copas tras dar la vuelta en el torneo de Apertura.

Belgrano de Córdoba consiguió el primer título de su historia tras vencer a River Plate en la gran final del Torneo Apertura y, de esta manera, se le abrió un amplio abanico de posibilidades para sumar nuevas estrellas.

La gran oportunidad se le presentará a fin de año, cuando se enfrente con el campeón del Torneo Clausura en el Trofeo de Campeones.

En caso de quedarse con este título, se clasificará de manera automática a la Supercopa Argentina, donde tendrá como rival al ganador de la Copa Argentina, y a la Supercopa Internacional, donde se enfrentaría con el Campeón de Liga.

Los dirigidos por Ricardo Zielinski también consiguieron un boleto directo a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores, competición que disputará por primera vez en su historia.