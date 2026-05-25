25 de mayo de 2026 - 21:50

Todas las puertas que se le abren a Belgrano después de levantar la copa en el Apertura

Todas las competencias que va a disputar Belgrano de Córdoba por su logro en el Torneo de Apertura. Destaca su primera participación en Copa Libertadores

Belgrano ya es campeón. El elenco Celeste de La Docta podrá disputar más copas tras dar la vuelta en el torneo de Apertura.

Belgrano ya es campeón. El elenco Celeste de La Docta podrá disputar más copas tras dar la vuelta en el torneo de Apertura.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Belgrano de Córdoba consiguió el primer título de su historia tras vencer a River Plate en la gran final del Torneo Apertura y, de esta manera, se le abrió un amplio abanico de posibilidades para sumar nuevas estrellas.

Leé además

cordoba: los campeones del apertura tienen una caravana por toda la ciudad

Córdoba: Los campeones del Apertura tienen una caravana por toda la ciudad
Lucas Zelarayán tomó el micrófono y cantó junto a la Mona Jiménez.

Bombos, bengalas y La Mona Jiménez: el caótico festejo de Belgrano campeón

La gran oportunidad se le presentará a fin de año, cuando se enfrente con el campeón del Torneo Clausura en el Trofeo de Campeones.

En caso de quedarse con este título, se clasificará de manera automática a la Supercopa Argentina, donde tendrá como rival al ganador de la Copa Argentina, y a la Supercopa Internacional, donde se enfrentaría con el Campeón de Liga.

Los dirigidos por Ricardo Zielinski también consiguieron un boleto directo a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores, competición que disputará por primera vez en su historia.

Los títulos que podría ganar Belgrano por conquistar el Torneo Apertura:

  • Trofeo de Campeones contra el campeón del Torneo Clausura
  • Supercopa Argentina (si gana el Trofeo de Campeones)
  • Supercopa Internacional (si gana el Trofeo de Campeones)
  • Recopa de los Campeones (si gana la Supercopa Argentina o la Supercopa Internacional)

.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

River dejó escapar una oportunidad única tras caer, en la ciudad de Córdoba, ante Belgrano en la gran final del torneo de Apertura

Las finales que River no podrá jugar por no dar la vuelta olímpica

Viajó 45 horas para ver a Belgrano de Córdoba en la final y no se arrepiente: El club para mí es todo

Viajó 45 horas para ver a Belgrano de Córdoba en la final y no se arrepiente: "El club para mí es todo"

La muestra de compromiso con River de Aníbal Moreno: se infiltró para no perderse la final

La muestra de compromiso con River de Aníbal Moreno: se infiltró para no perderse la final

Final Liga Argentina: River - Belgrano

River - Belgrano: el Mario Alberto Kempes se llenó de color y pasión por la final de la Liga Profesional