25 de mayo de 2026 - 17:09

Córdoba: Los campeones del Apertura tienen una caravana por toda la ciudad

El epicentro de los festejos consta de una masiva movilización vehicular diseñada para recorrer Córdoba con un ómnibus descubierto y el plantel festejando

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La histórica consagración de Belgrano de Córdoba en el Torneo Apertura 2026 desató una celebración sin precedentes que promete extenderse durante varias jornadas.

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¿Qué pasa en Córdoba?

Después de la victoria por 3 a 2 sobre River en el estadio Mario Alberto Kempes, que le otorgó al club de Alberdi su primera estrella en la máxima categoría del fútbol argentino, la parcialidad “Celeste” vive este lunes un reencuentro directo con los flamantes campeones.

La iniciativa busca brindar un espacio seguro para que la masa de simpatizantes rinda homenaje tanto a los futbolistas como al cuerpo técnico liderado por Ricardo Zielinski, artífices del logro más trascendental en la vida deportiva del “Pirata” junto al ascenso de 2011 ante el mismo rival.

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La mitad de Córdoba festeja este 25 de Mayo junto a sus héroes celestes

La mitad de Córdoba festeja este 25 de Mayo junto a sus héroes celestes

La diagramación de este evento de este lunes se resolvió de urgencia tras las masivas concentraciones espontáneas del domingo por la noche.

Miles de hinchas coparon por completo puntos neurálgicos de la provincia como el centro comercial Patio Olmos y la neurálgica intersección de las avenidas Colón y General Paz, tiñendo el paisaje urbano de celeste y bloqueando los accesos vehiculares debido a la inmensa marea humana.

Frente a la imposibilidad de avanzar de forma segura por el trazado céntrico tradicional, el Ministerio de Seguridad provincial coordinó una alternativa vial. Las fuerzas de seguridad establecieron que el colectivo descapotable que moviliza a la delegación campeona, con figuras de la talla de Franco “Mudo” Vázquez, Emiliano Rigoni y Lucas Zelarrayán, recorra toda la circunvalación.

El trayecto, bautizado institucionalmente como “la vuelta olímpica más grande del país”, se lleva a cabo enteramente a lo largo del anillo interno de la Avenida Circunvalación, realizándose en sentido de las agujas del reloj.

Esta estrategia de festejo perimetral ya registra una aplicación exitosa en la temporada 2022 y fue priorizada para evitar el colapso absoluto del casco urbano. La Policía de Córdoba desplegó un importante dispositivo logístico para custodiar banquinas y puentes, permitiendo que el público se posicione de manera ordenada.

A través de un comunicado en sus redes sociales oficiales, la dirigencia de Belgrano instó a la comunidad a concurrir con banderas y prendas del club, priorizando el buen comportamiento.

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