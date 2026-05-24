24 de mayo de 2026 - 19:09

Córdoba: intentó tirar cocaína durante un control vehicular y quedó preso

Un hombre de 47 años fue detenido en Córdoba luego de intentar deshacerse de varias dosis de cocaína durante un control vehicular.

Un hombre quiso deshacerse de cocaína en un control policial y terminó detenido en Córdoba. (foto archivo)

Un hombre quiso deshacerse de cocaína en un control policial y terminó detenido en Córdoba. (foto archivo)

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre de 47 años fue detenido este domingo en la provincia de Córdoba luego de intentar deshacerse de varias dosis de cocaína. El caso ocurrió durante un operativo vehicular realizado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

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El procedimiento se desarrolló en la intersección de las calles Monseñor Lafitte y boulevard Belgrano, en la localidad de Monteros. Allí, agentes antinarcóticos llevaban adelante controles preventivos sobre vehículos y personas.

Según informaron fuentes oficiales, el sospechoso intentó evitar ser descubierto arrojando la droga por la ventanilla del automóvil en el momento en que era inspeccionado por los efectivos.

Un hombre terminó detenido tras arrojar cocaína por la ventanilla en pleno operativo policial
Un hombre terminó detenido tras arrojar cocaína por la ventanilla en pleno operativo policial.

Un hombre terminó detenido tras arrojar cocaína por la ventanilla en pleno operativo policial.

La maniobra fue detectada por los agentes antinarcóticos

El intento de descartar la sustancia fue advertido inmediatamente por el personal policial. Durante el operativo, los efectivos encontraron varias dosis de cocaína y además incautaron dinero en efectivo, el vehículo utilizado por el sospechoso y otros elementos considerados relevantes para la investigación judicial.

En el procedimiento también colaboró personal de la Policía de Córdoba, que brindó apoyo en las tareas de control y seguridad en la zona. Tras el operativo, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco ordenó el traslado del hombre a sede judicial para avanzar con las actuaciones correspondientes.

De acuerdo con la información difundida por la FPA, el detenido ya registraba antecedentes por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

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