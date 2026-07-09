Un camionero mendocino quedó involucrado en un choque fatal en Córdoba: murió un joven de 21 años

Un joven murió en un accidente sobre la Ruta Nacional 158, en Córdoba. El choque involucró a un camión y dos motocicletas.

Un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta Nacional 158, en Córdoba, dejó como saldo la muerte de un joven de 21 años oriundo de General Deheza. El siniestro involucró a un camión conducido por un hombre de Mendoza y a dos motocicletas que, según las primeras informaciones, circulaban en el mismo sentido.

El hecho ocurrió ayer cerca de las 20.45, a la altura del kilómetro 216 de la Ruta 158. Por causas que todavía son investigadas, un camión Dodge DP-800 con acoplado colisionó con dos motocicletas.

El vehículo de mayor porte era manejado por un hombre de 28 años proveniente de Mendoza. En tanto, una de las motos involucradas, una Guerrero de 150 cc, era conducida por la víctima fatal, quien murió en el lugar como consecuencia del fuerte impacto.

En el mismo accidente también participó una segunda motocicleta, una Keller de 110 cc, conducida por un joven de 18 años, también residente de General Deheza. El motociclista sufrió lesiones leves y fue trasladado inicialmente al Hospital Municipal de Las Perdices. Posteriormente fue derivado a un centro de salud de su localidad para continuar con la atención médica.

Choque fatal en General Deheza. Puntual Operativo de emergencia e investigación Tras el choque, según informó el medio local Lv16, se desplegó un operativo con la participación de efectivos policiales de General Deheza y Las Perdices, la Policía Caminera, la Guardia Local de Prevención de General Deheza y los Bomberos Voluntarios de Las Perdices.

Además, personal de la Policía Judicial, bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal, realizó las pericias correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente. Debido a las tareas de asistencia y los trabajos de investigación en la zona, la circulación sobre la Ruta Nacional 158 permaneció interrumpida durante aproximadamente tres horas.