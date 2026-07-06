Un instructor saltó de una avioneta en pleno vuelo en Córdoba e investigan si lo hizo voluntariamente

La Justicia de Córdoba avanza con la investigación para esclarecer la muerte del instructor de vuelo Leandro Andrés Bertazzo , quien cayó desde una avioneta mientras realizaba una práctica junto a una alumna. Entre las hipótesis que analizan los investigadores, una de las principales sostiene que el piloto habría abandonado la aeronave por decisión propia, aunque la causa permanece abierta y no se descarta ninguna posibilidad.

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El hecho ocurrió el sábado 4 de julio , cuando la estudiante, de 22 años , informó a las autoridades que debía aterrizar un Cessna 150 biplaza luego de que el instructor cayera al vacío durante el vuelo.

Tras un operativo de búsqueda, el cuerpo de Bertazzo, de 42 años , fue hallado en una zona rural y se inició la investigación para reconstruir lo ocurrido.

Bertazzo se presentaba en LinkedIn como piloto de transporte, comercial de primera clase e instructor de vuelo.

Uno de los principales interrogantes de la causa es determinar qué sucedió dentro de la aeronave instantes antes de la caída del instructor.

El propietario de la escuela de vuelo Flying Parrot , Eduardo Álvarez , relató que recibió un mensaje de la alumna poco después del episodio y explicó que la joven ya contaba con conocimientos de pilotaje, aunque todavía debía completar horas de práctica.

Según su testimonio, Bertazzo le habría dicho: "Vos sabés lo que tenés que hacer". Luego, siempre de acuerdo con el relato de Álvarez, el instructor se quitó los auriculares, dejó su teléfono celular y abrió la puerta del avión antes de salir de la aeronave.

El hecho ocurrió cuando la avioneta volaba a unos 250 metros de altura, situación que permitió que la estudiante pudiera maniobrar y aterrizar sin sufrir lesiones.

El estado de ánimo del instructor, bajo análisis

Álvarez señaló que, en los días previos al vuelo, no había advertido comportamientos que hicieran prever una situación de este tipo. Incluso indicó que Bertazzo estaba entusiasmado porque se había postulado para incorporarse a una importante línea aérea.

No obstante, tras el episodio trascendió que el instructor había recibido atención en un instituto neuropsiquiátrico, un dato que, según el empresario, solo era conocido por su entorno familiar.

Mientras tanto, los investigadores continúan reuniendo pruebas y testimonios para establecer con precisión qué ocurrió durante el vuelo y determinar las circunstancias que derivaron en la muerte del piloto.