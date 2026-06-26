Terror en China: una avioneta se estrelló contra el rascacielos más alto de Beijing

Este viernes una avioneta deportiva ligera impactó contra la Torre Citic , el edificio más alto de Beijing, lo que generó escenas de caos y una evacuación de emergencia en el distrito financiero central de la capital de China.

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La aeronave, identificada como un modelo Sunward SA 60L Aurora perteneciente a la aerolínea Shuangyue General Aviation , chocó contra los pisos superiores del rascacielos, también conocido como China Zun .

El siniestro se produjo en la zona de Guomao , una de las áreas de mayor actividad empresarial y sede de edificios emblemáticos como la televisión estatal CCTV.

Según los reportes, el choque dispersó fragmentos del aparato y escombros sobre la calle, zonas verdes y vehículos estacionados en las proximidades, dejando un agujero visible en la fachada acristalada de la torre.

A pesar de la magnitud del evento, persiste un notable silencio por parte de las autoridades chinas , que hasta el momento no han ofrecido un balance de víctimas ni han aclarado cuántas personas viajaban en la avioneta. Se desconoce si el impacto fue consecuencia de una avería mecánica, una pérdida de control o un error humano.

Embed - Una avioneta chocó contra un edificio en China

De acuerdo con datos preliminares de la base Aviation Safety Network, la aeronave tenía la matrícula B-12PP y su plan de vuelo contemplaba despegar y aterrizar en el aeropuerto Beijing Shifosi, al noreste de la ciudad.

Un edificio polémico

La Torre Citic, de 528 metros de altura, fue inaugurada en 2018. Su construcción estuvo rodeada de controversia luego de que informes indicaran que desde sus niveles superiores era posible observar el complejo de Zhongnanhai, lugar de residencia de los líderes del Partido Comunista Chino.

Este incidente ocurre años después de que China vetara, en 2021, la construcción de nuevos rascacielos que superen los 500 metros por motivos de seguridad estructural.