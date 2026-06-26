26 de junio de 2026 - 23:50

Una influencer reveló el calvario que vive por un tumor que le desfiguró el rostro

Brandi Glanville, celebridad de la televisión estadounidense, contó que sufre esa condición desde hace tres años y que, hasta la actualidad, no tiene respuestas claras sobre posibles tratamientos. "No sé qué me pasa"

Brandi Glanville reveló el calvario que vive por un tumor que le desfiguró el rostro

Brandi Glanville reveló el calvario que vive por un tumor que le desfiguró el rostro

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Brandi Glanville, influencer estadounidense, habló sobre el calvario que atraviesa desde hace tres años, luego de sufrir una desfiguración facial. A través de un podcast en sus redes sociales, la exmodelo reveló que su malestar sería ocasionado por un tumor beningno.

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Los problemas de salud de Glanville comenzaron a mediados de 2023, al regresar de un viaje a Marruecos. Según contó, la mujer creyó en un primer momento que contrajo una enfermedad ocasionada por un parásito digestivo o cutáneo tras ingerir comida en mal estado.

Desde ese momento, comenzó a notar molestias en la piel, las cuales describió como "pequeñas burbujas que estallaban" en su cara. Sin embargo, tras reiteradas consultas médicas, ningún especialista pudo identificar con certeza lo que le sucedía.

Ante esto, la colaboradora de televisión admitió que acudió a varios médicos a lo largo de los años, pero criticó que siempre subestimaron sus síntomas. "Todos los médicos a los que se lo mostré me decían: Eso es solo tejido cicatricial'. Y yo respondía: '¿De qué? Todavía no me hice un lifting facial", contó.

La posible causa detrás de su desfiguración facial

En los últimos días, la mujer reveló que, luego de tres años de consultas médicas y estudios, le diagnosticaron un tumor en el ganglio linfático. "Eso podría explicar por qué el líquido circula por mi cara. Puedo usar maquillaje unos 15 minutos y después tengo que quitármelo", expresó.

Si bien, por el momento no existe un motivo claro, aparentemente se habría generado por un implante de silicona que se habría roto, el cual tenía hace 18 años. La silicona filtrada habría migrado hacia los ganglios de su cuerpo, obstruyendo el sistema linfático del cuello y el rostro.

Sin embargo, la mujer aseguró que todo lo que existe hasta el momento son hipótesis sobre la causa de su malestar, el cual confiesa que empeora cada día. "No sé qué me pasa. Pensé que estaba curada, pero volvió a ocurrir. Y ahora se está hundiendo otra vez. Si tuviera respuestas, las diría. Fui a un millón de médicos", sentenció.

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