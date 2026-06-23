Mostró el "Kit del Mundial" que le dieron en el trabajo y los comentarios estallaron en TikTok

Un tiktoker contó todo lo que le dieron sus jefes para que pueda alentar a la Selección y el video se viralizó en redes.

Mostró el "Kit del Mundial" que le dieron en el trabajo y los comentario estallaron en TikTok

La fiebre por el Mundial 2026 se siente en todas partes: en las escuelas, las calles, las casas y también en el trabajo. Un tiktoker argentino mostró lo que le dieron sus jefes para que disfrute los partidos y el video se hizo viral.

El joven de Buenos Aires @joaquinmanresaa mostró en sus redes sociales el "Kit mundialista" que sus jefes le dieron y todo lo que incluía. Similar a lo que sería una "caja navideña", contó que los artículos venían dentro de un bolso térmico.

En el video "unboking", el tiktoker mostró todo lo que venía dentro: un gorro piluso de Argentina, una bandera, una bufanda, una botella de fernet, cuatro latas de gaseosa cola para acompañar, cuatro latas de cerveza, una bolsa de maní y maquillaje para pintarse la cara de celeste y blanco.

Embed - Retiro del kit para ver el mundial en mi laburo. Me pareció tope #mundial #corpo #worldcup @joaquinmanresaa Retiro del kit para ver el mundial en mi laburo. Me pareció tope #mundial #corpo #worldcup Refreshing and light indie pop(1552207) - Cheng Lee Se trató de un detalle que tuvo la empresa para que los empleados estén bien preparados para alentar a la Scaloneta.

En otro video, el joven contó la dinámica que tienen en su trabajo y desde cuánto dan a los empleados estos kits. "En la empresa suelen hacer estos regalitos, la gente de Recursos Humanos, Marketing, ellos están atentos a estas cositas. Me sorprendió, pero fue algo que grabé y no pensé que iba a llegar a tanta gente", expresó.