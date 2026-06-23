Mostró el "Kit del Mundial" que le dieron en el trabajo y los comentarios estallaron en TikTok

La fiebre por el Mundial 2026 se siente en todas partes: en las escuelas, las calles, las casas y también en el trabajo. Un tiktoker argentino mostró lo que le dieron sus jefes para que disfrute los partidos y el video se hizo viral.
Un tiktoker contó todo lo que le dieron sus jefes para que pueda alentar a la Selección y el video se viralizó en redes.
La fiebre por el Mundial 2026 se siente en todas partes: en las escuelas, las calles, las casas y también en el trabajo. Un tiktoker argentino mostró lo que le dieron sus jefes para que disfrute los partidos y el video se hizo viral.
El joven de Buenos Aires @joaquinmanresaa mostró en sus redes sociales el "Kit mundialista" que sus jefes le dieron y todo lo que incluía. Similar a lo que sería una "caja navideña", contó que los artículos venían dentro de un bolso térmico.
En el video "unboking", el tiktoker mostró todo lo que venía dentro: un gorro piluso de Argentina, una bandera, una bufanda, una botella de fernet, cuatro latas de gaseosa cola para acompañar, cuatro latas de cerveza, una bolsa de maní y maquillaje para pintarse la cara de celeste y blanco.
Se trató de un detalle que tuvo la empresa para que los empleados estén bien preparados para alentar a la Scaloneta.
En otro video, el joven contó la dinámica que tienen en su trabajo y desde cuánto dan a los empleados estos kits. "En la empresa suelen hacer estos regalitos, la gente de Recursos Humanos, Marketing, ellos están atentos a estas cositas. Me sorprendió, pero fue algo que grabé y no pensé que iba a llegar a tanta gente", expresó.
El video superó las 260 mil reproducciones en TikTok y se llenó de comentarios de usuarios que expresaban su sorpresa por la atención que tuvo la empresa del joven con sus empleados. Además, hubo quienes dejaron comentarios divertidos sobre experiencias en sus trabajos y hasta preguntaron donde enviar un curriculum.
"A mi ni me dejaron ver el partido"; "En mi laburo me dieron más laburo"; "Muy bueno, donde mandó el cv"; "En mi laburo nos dejan mirar los partidos y después tenemos que recuperar las horas", fueron algunos de los comentarios que se leyeron.