Batió un récord Guinness a los 99 años, le propuso casamiento a Messi y hoy es furor en el Mundial

Pauline Kana cumplirá un siglo de vida el 1 de agosto, posee un récord Guinness por hacer crowdsurfing a los 99 años y ya le había pedido matrimonio al capitán.

Pauline Kana capturó la atención del mundo en el Dallas Stadium durante el partido entre Argentina y Austria. La mujer, que cumplirá cien años en agosto, presenció el momento en que Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador histórico de los mundiales mientras sostenía un cartel celebrando su propio centenario. Anteriormente, ya se había hecho famosa por sostener un cartel durante un partido donde le proponía casamiento al 10 de la selección.

La historia de Pauline, oriunda de Ohio, se volvió viral tras ser enfocada por las cámaras de televisión en la tribuna del estadio. Aunque su cartel indicaba ser una "fan de 100 años", la mujer celebraba por adelantado, ya que su fecha de nacimiento es el 1 de agosto. Su presencia en el estadio no fue una casualidad, sino parte de una trayectoria de fanatismo activo que ya la había llevado a la fama digital anteriormente.

fabriziorom_728243637_18627048349036669_1709279559053367451_n ¿Cómo Pauline Kana obtuvo su récord Guinness a los 99 años? Pauline ya era conocida por un hito inusual en el mundo de los registros mundiales. A finales de mayo, en Bellville, Texas, se convirtió en la persona de mayor edad en participar en un crowdsurfing. Con 99 años y 274 días, fue transportada por una multitud de aproximadamente 20.000 personas sobre una camilla. Toda esta exposición pública está coordinada por su nieto, Ross Smith, un reconocido creador de contenido en la plataforma TikTok.

El vínculo con el capitán argentino comenzó el año pasado durante el Mundial de Clubes celebrado en Estados Unidos. En aquella ocasión, Pauline asistió a un partido del Inter Miami con una propuesta directa: un cartel que preguntaba si Messi quería casarse con ella. Durante la entrada en calor de aquel encuentro, el futbolista rosarino reconoció el gesto, saludándola a la distancia y dedicándole una sonrisa amistosa.

Embed Pauline Kana, testigo del hito de Messi en el Mundial 2026 En el encuentro de este lunes, Pauline fue testigo directo de otro hito para la carrera de su ídolo. Mientras ella festejaba su casi centenario, Messi superaba la marca de Miroslav Klose para posicionarse como el artillero máximo de la historia del torneo. La imagen de la abuela con su cartel se suma a los momentos virales de un Mundial donde Argentina ya clasificó a los dieciseisavos de final tras imponerse 2 a 0 ante el conjunto austríaco.