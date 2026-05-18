18 de mayo de 2026 - 10:10

Se estrenó la secuela de "Yellowstone": ya la califican como el mejor spin-off de la saga

La nueva serie "Dutton Ranch" sigue a Beth Dutton y Rip Wheeler, quienes tras abandonar el rancho familiar intentarán reinstalarse en Texas.

Llegó la secuela de “Yellowstone”, “Dutton Ranch”. La nueva serie de la saga de vaqueros, ahora en Texas.&nbsp;

Llegó la secuela de “Yellowstone”, “Dutton Ranch”. La nueva serie de la saga de vaqueros, ahora en Texas. 

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Con solo dos episodios recién cargados a Paramount+, los fanáticos de “Yellowstone” encontraron una nueva obsesión. La serie, derivada y centrada en Beth Dutton y Rip Wheeler, generó una ola de comentarios positivos entre los seguidores y la crítica especializada, que ya la consideran uno de los mejores spin-offs de la exitosa franquicia.

Leé además

Diane Morgan interpreta a Philomena Cunk en esta exitosa serie de Netflix.

Con 5 episodios cortos en Netflix: la desopilante serie del creador de Black Mirror para ver de un tirón

Por María Belén Delgado
Un lugar para soñar, la serie romántica de Netflix que bate todos los récords.

Temporada 7 de Virgin River: la serie romántica de Netflix que batió récords de audiencia en este 2026

Por Redacción Espectáculos

“Dutton Ranch” retoma la historia de dos de los personajes más populares de la serie original después de abandonar Montana y comenzar una nueva vida en Texas. Allí intentan reconstruirse tras una tragedia que destruyó su histórico rancho familiar.

Llegó la secuela de "Yellowstone", "Dutton Ranch" la nueva serie de la saga de vaqueros ahora en Texas.
Llegó la secuela de “Yellowstone”, “Dutton Ranch” la nueva serie de la saga de vaqueros ahora en Texas.

Llegó la secuela de “Yellowstone”, “Dutton Ranch” la nueva serie de la saga de vaqueros ahora en Texas.

La producción del universo creado por Taylor Sheridan está lejos de repetir exactamente la fórmula de "Yellowstone". Esta nueva entrega apuesta por una historia más íntima, enfocada en la relación entre Beth y Rip, aunque sin abandonar los conflictos violentos, las disputas territoriales y el clásico clima de western moderno que convirtió a la saga en un fenómeno mundial.

De qué trata “Dutton Ranch”, el spin-off de “Yellowstone”

La trama sigue a Beth (Kelly Reilly) y Rip (Cole Hauser) mientras intentan empezar de cero junto a Carter, el joven que criaron como un hijo. Instalados en Río Paloma, Texas, compran un nuevo establecimiento ganadero con la esperanza de mantenerse alejados de los problemas.

Sin embargo, la calma dura poco. La familia rápidamente entra en conflicto con poderosos rancheros locales y empresarios dispuestos a quedarse con el control de la región. Entre negocios de ganado, rivalidades familiares y hechos violentos, la serie mantiene el tono intenso y dramático característico de Yellowstone.

Embed - Dutton Ranch | Final Trailer | Paramount+

Uno de los grandes aciertos señalados por los espectadores fue el regreso de la química entre Beth y Rip, considerados desde hace años la pareja favorita del universo creado por Sheridan.

Por qué muchos creen que "Dutton Ranch" supera a otros spin-offs

A diferencia de otras producciones derivadas como “1883”, “1923” o “The Madison”, “Dutton Ranch” cuenta con los personajes directos de la saga original. En IMdB alcanzó una puntuación de 8.6 y los usuarios aseguraron que extrañaban la dinámica de los personajes protagónicos.

“’Dutton Ranch’ sabe aprovechar al máximo sus ventajas. Bening se luce interpretando a una villana sureña aficionada al whisky (mientras sigue los pasos de John Dutton como el poderoso pero comprometido jefe de la vieja escuela), y Harris derrocha encanto como el generoso abuelo”, se puede leer en IndieWire.

Por su parte, desde The Hollywood Reporter destacaron su arranque con fuerza y que plantea media docena de historias con potencial a largo plazo.

Un nuevo éxito para Taylor Sheridan

Taylor Sheridan consolidó en los últimos años uno de los universos televisivos más exitosos del streaming. Desde el estreno de "Yellowstone" en 2018, la franquicia no dejó de expandirse con precuelas, secuelas y series relacionadas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Lo dejamos acá, el thriller psicológico con Ricardo Darín y Diego Peretti

Netflix anuncia el estreno de "Lo dejamos acá", el thriller psicológico con Ricardo Darín y Diego Peretti

Por Redacción Espectáculos
Chanti.

Entre monstruos, pulpos y humor negro Chanti se corre del molde: "Con los animales puedo decir cosas crueles"

Por Carina Bruzzone
Ambos actores complementan una dupla inigualable en escena.

Miguel Ángel Solá: "Los argentinos no somos parecidos a nadie pero tenemos algo de todos"

Por Carina Bruzzone
Esta película llegó a Netflix para seguir sumando récords.

Está noche en Netflix: la película de 3 horas más entretenida de todos los tiempos

Por Alejo Zanabria