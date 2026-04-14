14 de abril de 2026 - 12:17

"Rancho Dutton", el quinto spin-off de "Yellowstone", confirmó fecha de estreno y elenco original

La nueva serie de Paramount+ tendrá nueve episodios y retomará la historia de una pareja icónica que conquistó la producción.

Paramount+ anunció la fecha de estreno de un nuevo spin off de Yellowstone

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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La producción debutará el 22 de mayo, cuando se estrenarán los dos primeros episodios. En total, la ficción contará con nueve capítulos, que se irán lanzando de forma semanal hasta completar la temporada en julio.

De qué trata “Rancho Dutton”, el nuevo spin-off de “Yellowstone”

La historia retoma los acontecimientos posteriores al final de “Yellowstone”. Tras la cesión del histórico rancho a comunidades indígenas, los Dutton toman caminos separados. En este nuevo escenario, Beth y Rip comienzan una nueva vida lejos de su antiguo hogar, instalados en un extenso territorio de casi tres mil hectáreas.

Beth y Rip serán los nuevos protagonistas de la serie de "Yellowstone"
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Pero el cambio no será sencillo. La pareja deberá enfrentarse a conflictos por la propiedad de la tierra, con intereses externos que amenazan con arrebatársela, al mismo tiempo que intentan construir una vida familiar más estable.

En ese proceso, también cobra protagonismo Carter, el joven al que adoptaron tiempo atrás, y con quien buscan formar un vínculo más cercano, aunque no exento de tensiones.

El regreso de personajes clave

Uno de los puntos fuertes de la serie es el regreso de Kelly Reilly (Beth), Cole Hauser (Rip) y Finn Little (Carter), quienes continúan desarrollando la historia de sus personajes.

Embed - Dutton Ranch | Official Teaser | Paramount+

A ellos se suman nuevas figuras dentro del llamado “Sheridanverse”, con incorporaciones de peso como Ed Harris y Annette Bening, lo que refuerza el perfil de la producción dentro del género dramático.

Si bien Taylor Sheridan —creador de "Yellowstone"— participa como productor ejecutivo, esta nueva entrega no fue escrita directamente por él, aunque sí se basa en los personajes que desarrolló originalmente.

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