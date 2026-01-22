Tras una temporada, Netflix canceló una serie: era la nueva "Yellowstone"

La producción está protagonizada por una de las figuras de "Juego de Tronos"; sin embargo, no llegó a conquistar al público y la N roja le dio de baja.

Netflix ya empezó a ajustar su catálogo en 2026 y lo hizo con una decisión que llamó la atención de los suscriptores: una de sus grandes apuestas recientes fue cancelada tras apenas una temporada. La producción había sido presentada como una posible heredera de “Yellowstone”, pero nunca logró despegar y se convirtió en el primer fracaso del año.

Cuál es la serie que Netflix dio de baja La serie es “Los abandonados”. El proyecto había despertado grandes expectativas desde su anuncio, ya que reunía a Kurt Sutter, creador de “Hijos de la anarquía”, y con un elenco de peso encabezado por Gillian Anderson (Expediente X) y Lena Headey (Juego de Tronos). En los papeles, todo indicaba que Netflix tenía entre manos una ficción llamada a ocupar el lugar que dejó vacante el fenómeno del western moderno.

Sin embargo, los problemas comenzaron incluso antes del estreno. Sutter abandonó la producción cuando el rodaje estaba a punto de finalizar, en medio de versiones nunca del todo aclaradas. A eso se sumaron decisiones creativas y de producción que anticipaban un resultado irregular: de los diez episodios originales se pasó a solo siete, y el capítulo piloto debió dividirse en dos partes por su extensión, con escenas adicionales filmadas a contrarreloj para darle coherencia al relato.

Cuando finalmente llegó al catálogo, el panorama fue aún peor. La crítica fue lapidaria: “Los abandonados” apenas alcanzó un 30% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. En términos de audiencia, el desempeño tampoco acompañó, solo logró mantenerse dos semanas en el Top 10 semanal de Netflix y acumuló alrededor de 15 millones de visualizaciones.

Lena Headey, Cersei Lannister en "Juego de Tronos", y protagonista de "Los abandonados" de Netflix. Lena Headey, Cersei Lannister en "Juego de Tronos", y protagonista de "Los abandonados" de Netflix. gentileza La otra serie que Netflix decidió cancelar La segunda baja confirmada fue “El show de Vince Staples”, una ficción que muchos usuarios ni siquiera sabían que existía. A pesar de haber estrenado ya dos temporadas, la serie nunca logró captar la atención masiva. Su segunda entrega llegó a la plataforma el 6 de noviembre de 2025 y, desde entonces hasta fin de año, sumó apenas 1,7 millones de visualizaciones, un número considerado insuficiente para sostenerla en el catálogo.