Netflix suma una nueva película de animé, sucesora de "Las guerreras K-Pop"

La producción cuenta la historia de dos chicas, con poderes especiales, que sueñan en convertirse en idols.

Netflix presenta una nueva película de animé, que sigue los pasos de "Las Guerreras K-Pop".

Tras el éxito de “Guerreras K-pop”, Netflix redobla su apuesta por el animé. La plataforma sumó una películaanimada que reinterpreta uno de los relatos más emblemáticos de la tradición japonesa, pero con una mirada contemporánea, musical y cargada de estética pop.

Es “La princesa Kaguya del Cosmos”, una producción original que llega a la plataforma este jueves, 22 de enero, y que reinventa el clásico cuento del cortador de bambú desde una perspectiva futurista. La película combina mitología, ciencia ficción y cultura idol.

"La princesa Kaguya del Cosmos" es la nueva película de Netflix. “La princesa Kaguya del Cosmos” es la nueva película de Netflix. gentileza El film forma parte del acuerdo de exclusividad que Netflix mantiene con Studio Colorido, responsable de títulos como “Hogar a la deriva” y “Mi querida Oni”. En esta ocasión, el estudio se une a Studio Chromato para dar vida a una versión moderna de Kaguya, alejándose de la lectura más tradicional que popularizó Isao Takahata con su recordada película de Studio Ghibli en 2013.

De qué trata la nueva película Idol de Netflix La historia sigue a Kaguya, una joven proveniente de la Luna que decide huir de su mundo atraída por la vida humana. En la Tierra conoce a Iroha, una chica con la que inicia un camino inesperado dentro de la escena musical virtual, con el objetivo de convertirse en idols. A partir de ese vínculo, la película despliega un relato sobre identidad, deseo y pertenencia, atravesado por canciones y una puesta visual vibrante.

Embed - La princesa Kaguya del cosmos | Tráiler oficial | Netflix La producción está basada en “El cuento del cortador de bambú”, que es un tipo de relato ficticio japonés del siglo X, por lo que se le considera como el más antiguo. También se le conoce con el nombre “La historia de la princesa Kaguya”. Explica el origen de la protagonista cuando un hombre, que cortaba el bambú, encontró a una niña dentro del tallo. La menor era Kaguya o princesa Kaguya, que provenía de la Luna.

63YSEOTULBDC5E5UASL2NSRTGE Uno de los grandes atractivos del estreno es su dirección: Shingo Yamashita, reconocido por su trabajo en los openings de “Jujutsu Kaisen” y “Chainsaw Man”, debuta aquí como director de largometraje. Netflix, que viene cosechando buenos resultados con animes musicales como Las guerreras K-pop, vuelve a apostar por la fusión entre música, folclore y animación de alto impacto.