Qué es "Las guerreras K-pop" y cómo se volvió la película más exitosa de Netflix en su historia

“Las guerreras K-pop : demon hunters” es la película más vista en la historia de Netflix . El filme animado estadounidense , que simula ser un animé, ofrece una combinación de factores: música , acción y estética llamativa que la convirtieron en la predilecta de 236 millones de espectadores.

La película sigue a un trío femenino de ídolas del K-pop que llevan una doble vida como cazadoras de demonios. En diez semanas superó a anteriores éxitos como "Red Notice" y alcanzó el primer puesto entre películas originales en inglés más vistas en la plataforma de streaming.

“Las guerreras K-pop” cuenta la historia de Huntr/x, que se pronuncia “Huntrix”, una exitosa banda femenina de K-pop formada por Rumi, Mira y Zoey, que esconde una identidad secreta: además de ser ídolas que conquistan escenarios, son cazadoras de demonios encargadas de proteger a la humanidad.

Su misión las enfrenta a los jeoseung saja, figuras de la mitología coreana que actúan como guías de las almas hacia el más allá. Pero todo se complica cuando aparece un grupo rival inesperado: los Saja Boys, ídolos musicales que en realidad son demonios camuflados y dispuestos a destruirlas tanto arriba como debajo del escenario.

Su música, con una banda sonora llamativa, se posicionó en las listas globales. El álbum debutó en el puesto N°8 de Billboard, y es el primer soundtrack de 2025 en alcanzar el top diez.

Además, la canción principal, “Golden”, interpretada por el grupo ficticio Huntr/x, llegó al N° 1 del Billboard Global 200 y fue la primera canción de un grupo femenino de K-pop en lograr ese hito.

Embed - “Golden” Official Lyric Video | KPop Demon Hunters | Sony Animation

Además, introduce la cultura oriental de una forma llamativa y novedosa, en gran parte por su animación de excelencia, que combina la estética vibrante de los videoclips de K-pop con referencias al anime japonés y a la mitología coreana, como la presencia de los jeoseung saja y objetos tradicionales como el norigae, un adorno de vestuario, y la espada Saingeom.

¿Habrá secuela de "Las guerreras K-pop"?

Si bien Netflix no anunció aún una segunda película de estas luchadoras idols, el equipo del filme dejó en claro que estaría dispuesto a seguir la historia. A juzgar por los números, está más que asegurada la secuela.

Maggie Kang Maggie Kang co directora de "Las guerreras K-pop". gentileza

La codirectora Maggie Kang expresó en varias entrevistas que sentía la historia como algo más grande. “Siempre hay historias secundarias... hay muchas preguntas que tienen respuesta, pero no del todo. Hay muchos huecos que podemos explorar”, comentó.