La película de Netflix que dura menos de 90 minutos y atrapa con su trama de moda, belleza y amor

El filme tiene un fuerte mensaje de inclusión en una industria que promociona estándares de belleza.

Netflix sumó a su catálogo una película que combina moda, romance y una duración breve. Una aspirante a diseñadora encuentra el amor entre costuras con un magnate de la industria a la que sueña con pertenecer. El filme está entre lo más visto en Argentina y 17 países más.

"Romance con estilo" lidera el ranking de la plataforma de streaming. La película, dirigida por Michael Robison, se estrenó en 2022 y tiene una duración de 1 hora y 24 minutos. Esta comedia combina el encanto clásico de las películas de amor con un mensaje moderno de inclusión y superación personal.

¿De qué trata "Romance con estilo"? Embed - Preview - Romance in Style - Hallmark Channel La historia sigue a Ella Richards, una aspirante a diseñadora de modas que sueña con abrirse camino en el mundo de la moda inclusiva. Su vida da un giro cuando se asocia con Derek Colby, un joven magnate de los medios que busca hacer que su revista acepte la diversidad corporal y sea más inclusiva. Juntos, enfrentan desafíos profesionales y personales, mientras surge una inesperada historia de amor.

La química de los protagonistas de "Romance con estilo" El éxito de la película recae en la química entre Ella (Jaicy Elliot), la joven diseñadora de moda inclusiva que sueña con abrirse camino en la industria, y Derek (Benjamin Hollingsworth), el poderoso editorial que busca modernizar su revista incorporando la diversidad corporal.

Ella y Derek los protagonistas de la película de Netflix "Romance con estilo". Ella y Derek los protagonistas de la película de Netflix "Romance con estilo". gentileza El elenco también incluye a Connie Manfredi como Katie, amiga y compañera de Ella, y Jorja Cadence como Liza, asistente editorial en la revista.

Mensaje inclusivo Más allá de su papel en "Romance con estilo", Jaicy Elliot utiliza su plataforma como actriz para promover mensajes inclusivos. A través de sus entrevistas, redes sociales y proyectos, impulsa la diversidad corporal, la aceptación y la representación en la moda y el entretenimiento.