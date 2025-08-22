22 de agosto de 2025 - 13:32

La película de Netflix que dura menos de 90 minutos y atrapa con su trama de moda, belleza y amor

El filme tiene un fuerte mensaje de inclusión en una industria que promociona estándares de belleza.

La película de Netflix que conquista corazones.

La película de Netflix que conquista corazones.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Netflix sumó a su catálogo una película que combina moda, romance y una duración breve. Una aspirante a diseñadora encuentra el amor entre costuras con un magnate de la industria a la que sueña con pertenecer. El filme está entre lo más visto en Argentina y 17 países más.

Leé además

Esta serie de Netflix es de las más aclamadas del momento.

Netflix tiene la serie corta más esperada del año: en solo 5 episodios sorprendió al mundo

Por Andrés Aguilera
Las famosas que quisieron ser parte de En el barro.

De Sofía Jujuy a Yoyi Francella: las famosas mostraron sus castings fallidos para "En el barro"

Por Redacción Espectáculos

¿De qué trata "Romance con estilo"?

Embed - Preview - Romance in Style - Hallmark Channel

La historia sigue a Ella Richards, una aspirante a diseñadora de modas que sueña con abrirse camino en el mundo de la moda inclusiva. Su vida da un giro cuando se asocia con Derek Colby, un joven magnate de los medios que busca hacer que su revista acepte la diversidad corporal y sea más inclusiva. Juntos, enfrentan desafíos profesionales y personales, mientras surge una inesperada historia de amor.

La química de los protagonistas de "Romance con estilo"

El éxito de la película recae en la química entre Ella (Jaicy Elliot), la joven diseñadora de moda inclusiva que sueña con abrirse camino en la industria, y Derek (Benjamin Hollingsworth), el poderoso editorial que busca modernizar su revista incorporando la diversidad corporal.

Ella y Derek los protagonistas de la película de Netflix "Romance con estilo".
Ella y Derek los protagonistas de la película de Netflix

Ella y Derek los protagonistas de la película de Netflix "Romance con estilo".

El elenco también incluye a Connie Manfredi como Katie, amiga y compañera de Ella, y Jorja Cadence como Liza, asistente editorial en la revista.

Mensaje inclusivo

Más allá de su papel en "Romance con estilo", Jaicy Elliot utiliza su plataforma como actriz para promover mensajes inclusivos. A través de sus entrevistas, redes sociales y proyectos, impulsa la diversidad corporal, la aceptación y la representación en la moda y el entretenimiento.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Sofía Jujuy Jiménez rompió el silencio tras ser acusada de robamarido.

Un casting que no fue: los sorprendentes videos de Sofía "Jujuy" Jiménez para "En el barro"

Por Redacción Espectáculos
La miniserie india de Netflix que es tendencia.

Está en Netflix la serie de 6 capítulos que tiene a un espía en la misión nuclear más difícil

Por Redacción Espectáculos
Las películas infantiles que lideran en Netflix.

Las 3 películas infantiles que tenés que ver sí o sí en Netflix y quizá no conocías

Por Redacción Espectáculos
Vanessa Kirby, la actriz de Marvel, protagoniza el nuevo thriller que está en el puesto N°1 de Netflix.

Una estrella de Marvel protagoniza el thriller menor a 2 horas que lidera en Netflix Argentina

Por Redacción Espectáculos