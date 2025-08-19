Cuál es la serie francesa de Netflix que pelea a "Merlina" y "En el barro" en lo más visto

"Jóvenes y millonarios" fue recientemente estrena y alcanzó enorme popularidad en Netflix por su historia, que mezcla dinero, azar y situaciones delirantes.

"Jóvenes y millonarios" ("Young Millionaires" en su título original) es una serie francesa de comedia dramática estrenada en Netflix recientemente, y que cada vez rankea mejor en la plataforma: tanto así que podría estar a la par de otras producciones de tanto impacto como la segunda temporada de "Merlina" y "En el barro".

De qué trata la serie La trama sigue las vidas de cuatro amigos adolescentes de Marsella que, de la noche a la mañana, ganan 17 millones de euros en la lotería. Lo que inicialmente parece la solución a todos sus problemas se convierte rápidamente en un laberinto de caos y complicaciones.

Embed - Jóvenes y Millonarios (Trailer español) El dilema central de la serie es que, al ser menores de edad, los protagonistas no pueden cobrar legalmente el premio. Esto los lleva a buscar a un adulto de confianza que pueda hacerlo por ellos, desencadenando una serie de situaciones cómicas, dramáticas y arriesgadas. La serie explora cómo la riqueza repentina impacta en sus vidas, sus amistades y su paso a la etapa adulta, poniendo a prueba su confianza y lealtad.

Por qué verla Con episodios de 30 minutos, "Jóvenes y millonarios" mezcla humor y tensión, mostrando las consecuencias inesperadas de tener una fortuna sin la madurez necesaria para manejarla. Aborda temas como la madurez emocional, la desigualdad económica, la identidad cultural y la fragilidad de las relaciones humanas cuando el dinero entra en juego.