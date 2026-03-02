Bridgerton: lo mejor y lo peor del final de la cuarta temporada de la serie furor de Netflix

La segunda parte resuelve el romance de Benedict y Sophie con una escena post-créditos fundamental, mientras los fans estallan por fallas evidentes en los efectos visuales.

El estreno de los capítulos finales de la cuarta temporada de Bridgerton en Netflix ha generado una reacción polarizada. Mientras la trama de Benedict y Sophie alcanza su clímax romántico, un sector del público y la crítica especializada cuestiona la calidad técnica de una producción que demoró 18 meses en regresar a la pantalla.

La resolución del vínculo entre Benedict y Sophie ha sido descrita por algunos sectores como un regreso triunfal a las raíces de cuento de hadas que hicieron famosa a la serie. Tras el suspenso de la primera parte, los nuevos episodios profundizan en el conflicto de Sophie, quien debe decidir si acepta la propuesta de ser la amante secreta de un hombre que ignora su verdadera identidad.

image Una historia de amor entre el acierto narrativo y el error técnico A pesar de la química entre los protagonistas, la inmersión en la Inglaterra de la Regencia se ha visto empañada por un detalle que las redes sociales no perdonaron. Diversos usuarios han señalado el uso excesivo y descuidado de la pantalla verde, especialmente en las escenas de carruajes. La visibilidad de los fondos artificiales ha llegado a tal punto que algunos seguidores compararon la estética con producciones de bajo presupuesto de hace cincuenta años, cuestionando cómo una de las propiedades intelectuales más valiosas de Netflix puede mostrar tales falencias tras un año y medio de trabajo.

Esta desconexión visual tiene una explicación que trasciende lo meramente artístico. La industria del streaming ha entrado en una fase donde los tiempos de postproducción se ven comprimidos por la necesidad de alimentar algoritmos con lanzamientos constantes, lo que a menudo resulta en una saturación de los departamentos de efectos visuales. Cuando las agendas de rodaje se ajustan y se depende masivamente de sets virtuales para reducir costos de locación, la integración de la luz natural con los fondos digitales suele fallar, rompiendo la verosimilitud necesaria para que el espectador olvide que está frente a un set de filmación.

image Aplausos, cuestionamientos y un guiño final para los fans Para los críticos, esta entrega ha demostrado ser "dos series distintas". Por un lado, medios como Metro destacan la capacidad de la historia para romper corazones y renovar la fe en los finales felices, otorgándole una calificación alta. Por el otro, Variety e IndieWire apuntan que dividir la temporada en dos partes interrumpe el ritmo del romance, haciendo que la trama se sienta apresurada o, en ocasiones, predecible.

Sin embargo, el gran regalo para los fanáticos más atentos aparece después de los créditos finales. Existe una secuencia oculta que incluye un guiño nostálgico a temporadas anteriores, cerrando definitivamente el arco de esta "Cenicienta" moderna. Es un detalle que premia a quienes se quedan hasta el último segundo y que intenta compensar las quejas sobre la narrativa que, para algunos, empieza a mostrar signos de agotamiento tras cuatro años en el catálogo.