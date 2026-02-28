28 de febrero de 2026 - 10:00

Por qué decir "buen día" es un error: la RAE aclara cuál es la forma correcta de saludar por la mañana

Este error es muy común en las personas. La Real Academia Española tiene la respuesta y es muy simple.

Por Alejo Zanabria

Para muchas personas, saludar por la mañana se convirtió en motivo de dudas y generó debate, ya que las personas se preguntan si lo correcto es decir “buen día” o “buenos días”, especialmente cuando tienen que interactuar a través de aplicaciones de mensajería o incluso por correo electrónico.

Buen día o buenos días: la respuesta de la RAE

En este sentido, la RAE asegura que si bien no hay una forma correcta, la más usada por los hispanohablantes es “buenos días” y, por lo tanto, se considera la más extendida y convencional.

Saludar con un “buen día”, no está mal, pero al parecer no es lo más usual. Sin embargo, en regiones como en Argentina y Uruguay, se trata de una expresión mucho más común que en España, Bolivia o Paraguay, por ejemplo.

Por lo tanto, se podría inferir que ambas formas son igual de válidas para saludar y que la elección de una u otra dependerá del país, del contexto y del nivel de formalidad que se desee emplear.

