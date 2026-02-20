Ni "jajaja" ni "jejeje": según la RAE esta es la risa correcta

En tiempos donde el lenguaje digital domina las conversaciones por celular , una duda se repite: ¿cómo se escribe correctamente la risa? ¿Es “jajaja”, “jejeje” o existe otra forma válida? La RAE intervino para aclarar qué recomienda en la escritura , incluso en contextos informales.

Galletitas de banana, con muy pocos ingredientes: ligeras y muy dulces

No es magia: por qué mucha gente envuelve el brazo en papel de aluminio por la noche

La risa escrita forma parte del intercambio cotidiano en redes sociales y mensajería instantánea. Sin embargo, aunque parezca un detalle menor, su forma también responde a reglas ortográficas.

Según la Real Academia Española , la representación convencional de la risa en español es “jajaja”, escrita con jota. Esto se debe a que la interjección “ja” refleja el sonido aspirado propio del idioma.

La institución explica que escribir “hahaha” —influencia del inglés— no es adecuado en español, ya que la letra “h” no tiene sonido. Tampoco es incorrecto usar variaciones como “jejeje” o “jijiji”, pero estas cambian la intención o el matiz de la risa.

En el lenguaje escrito, “jajaja” suele expresar risa franca o espontánea. En cambio, “jejeje” puede interpretarse como una risa más irónica o pícara. “Jijiji” suele asociarse a algo más infantil o cómplice.

Aunque en mensajes de celular las normas tienden a relajarse, la RAE recuerda que mantener coherencia en la escritura ayuda a evitar malentendidos, incluso en chats informales.

image

¿Hay una única forma correcta?

La forma estándar recomendada es “jajaja”, pudiendo extenderse con más repeticiones según la intensidad de la risa: “jajajaja”. Lo importante es respetar la ortografía básica del español.

En definitiva, no se trata de eliminar la espontaneidad del lenguaje digital, sino de comprender cómo funciona la norma. La próxima vez que te rías por celular, ya sabés cuál es la forma que la RAE considera correcta.