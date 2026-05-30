30 de mayo de 2026 - 17:30

Los expertos coinciden: este es el error con la estufa que puede disparar el consumo de gas en invierno

Este hábito puede incrementar el consumo de gas, elevar el monto de las facturas e incluso generar riesgos para la seguridad en casa

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Por Redacción Por Las Redes

Con la llegada de las temperaturas más bajas, las estufas vuelven a convertirse en aliadas indispensables dentro del hogar. Sin embargo, existe una práctica muy común que muchas personas repiten cada noche sin advertir sus consecuencias, advierten expertos en el hogar.

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Aunque parece una solución efectiva para mantener el dormitorio cálido hasta la mañana, este hábito puede incrementar el consumo de gas, elevar el monto de las facturas e incluso generar riesgos para la seguridad de los ocupantes de la vivienda.

El hábito que aumenta el gasto de gas

Uno de los errores más frecuentes consiste en dejar la estufa encendida durante toda la noche mientras se duerme. Si bien el objetivo es conservar una temperatura agradable en la habitación, el artefacto continúa funcionando durante varias horas incluso cuando el ambiente ya alcanzó el calor necesario.

¿Limpiar las estufas hace que gastemos menos?

Ese uso prolongado implica un consumo constante de gas que, con el paso de los días, puede traducirse en un aumento considerable del gasto mensual. Además, los especialistas recomiendan evitar esta práctica por razones vinculadas a la seguridad doméstica.

Por qué conviene apagar la estufa antes de dormir

Mantener el equipo encendido durante toda la noche presenta varias desventajas que van más allá del impacto económico.

Limpieza de la estufa

- En primer lugar, incrementa el consumo energético porque el artefacto continúa funcionando de manera ininterrumpida. Como consecuencia, la factura de gas puede reflejar un gasto superior al esperado al finalizar el mes.

- Otro aspecto importante está relacionado con la seguridad. Cualquier desperfecto en una estufa mal mantenida puede convertirse en un problema serio dentro de la vivienda, especialmente durante la madrugada, cuando los ocupantes permanecen dormidos.

- A su vez, el exceso de calor puede afectar la calidad del descanso. Una habitación demasiado caliente suele generar incomodidad, interrupciones del sueño y una sensación de sequedad en el ambiente.

Cómo conservar el calor sin gastar de más

Apagar la estufa durante la noche no significa resignar confort. Existen varias alternativas simples que permiten mantener una temperatura agradable durante más tiempo sin incrementar el consumo de gas.

Limpieza de la estufa

- Una de las medidas más efectivas consiste en cerrar las puertas de los ambientes que no se utilizan. De esta forma, el calor permanece concentrado en los espacios ocupados y se evita que se disperse hacia otras habitaciones.

- También resulta útil colocar burletes en puertas y ventanas para impedir el ingreso de corrientes de aire frío desde el exterior. Esta solución económica ayuda a mejorar el aislamiento térmico de la vivienda.

- El uso de acolchados, frazadas y mantas adecuadas también cumple un papel fundamental. Una buena ropa de cama permite conservar mejor el calor corporal y reducir la necesidad de calefacción durante la madrugada.

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