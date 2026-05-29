Un modelo matemático creado por expertos concluyó: este es el nivel de ambición que deben tener las personas para ver los mejores resultados

La idea de que las personas deben apuntar siempre a las metas más altas podría no ser la estrategia más efectiva para alcanzar el éxito . El trabajo fue desarrollado por investigadores de distintas universidades de Estados Unidos , quienes diseñaron un modelo matemático para analizar cómo influye la ambición en la toma de decisiones y en la satisfacción a largo plazo.

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Una investigación reciente difundida por el diario The Guardian concluyó que quienes fijan objetivos apenas por encima del promedio suelen obtener mejores resultados que aquellos que persiguen metas extremadamente ambiciosas o prácticamente inalcanzables.

Los investigadores analizaron distintos escenarios en los que personas representadas por agentes virtuales debían elegir entre diversas recompensas . En el modelo, cada agente contaba con un umbral mínimo de satisfacción y rechazaba aquellas oportunidades que no alcanzaban ese nivel.

Uno de los ejemplos utilizados fue la búsqueda de empleo . Los agentes descartaban ofertas salariales por debajo de sus expectativas y aceptaban las que superaban el objetivo establecido. A partir de miles de simulaciones, los científicos observaron que quienes fijaban metas moderadamente superiores al promedio obtenían mejores resultados que aquellos que aspiraban a recompensas excepcionalmente altas.

La conclusión principal fue que ser excesivamente ambicioso puede resultar más perjudicial que mantener expectativas moderadas. Según el estudio, las personas que establecen estándares demasiado elevados suelen perder oportunidades alcanzables y terminan menos satisfechas con los resultados obtenidos.

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Por qué apuntar demasiado alto puede jugar en contra

El trabajo encontró que cuando las expectativas se ubican muy por encima de las posibilidades reales, las personas tienden a rechazar oportunidades valiosas mientras esperan una opción ideal que quizás nunca llegue.

Los investigadores también detectaron que este fenómeno se vuelve más evidente cuando la percepción de la realidad está distorsionada. En ese sentido, advirtieron sobre el efecto de las redes sociales, donde muchas veces las personas comparan sus logros con versiones idealizadas del éxito ajeno.

El consejo que surge de la investigación

Los resultados respaldan parcialmente la idea de mantener aspiraciones elevadas, pero con una diferencia importante: el objetivo no debería ser alcanzar lo imposible, sino apuntar a metas realistas que superen el promedio.

Kath Landgren, una de las investigadoras participantes, explicó que la enseñanza principal del estudio consiste en aspirar a algo mejor, pero sin perder de vista las posibilidades reales. En lugar de perseguir objetivos completamente fuera de alcance, recomendó establecer metas ambiciosas pero alcanzables.

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El efecto positivo de tener objetivos claros

Los especialistas sostienen que fijar objetivos sigue siendo una herramienta poderosa para mejorar el desempeño. Sin embargo, la nueva investigación sugiere que las metas más efectivas no son necesariamente las más extremas, sino aquellas que representan un desafío realista y alcanzable.