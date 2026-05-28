28 de mayo de 2026 - 14:38

Los 4 mejores cortes de carne para un bife de uso diario, según carniceros experimentados

A la hora de pensar que cocinar todos los días, surge la duda de que corte de carne es el mejor por su calidad y precio.

Estos son los 4 mejores cortes de carne para un bife de uso diario.

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A continuación, te presentamos los 4 mejores cortes de carne económicos y tiernos para hacer a la plancha en la semana, ordenados por sus características y recomendados por los especialistas.

Los 4 mejores cortes de carne para un bife

1. Paleta

La paleta es la reina indiscutida de la versatilidad en el cuarto delantero del animal. Si bien muchos la asocian con la carne picada o el estofado, los carniceros experimentados saben que el corazón de la paleta, cortado en bifes finos, es un manjar.

Funciona dado que tiene una infiltración de grasa justa que le aporta muchísimo sabor. Si se limpia bien el nervio central (un trabajo que le podés pedir amablemente a tu carnicero amigo), obtenés bifes magros, muy tiernos y que se cocinan en tres minutos.

Cortes de carne
Estos son los 4 mejores cortes de carne para un bife de uso diario.

Estos son los 4 mejores cortes de carne para un bife de uso diario.

2. Roast Beef

El roast beef dejó de ser exclusivamente el rey de los guisos o el corte preferido para las hamburguesas caseras. Cortado en bifes medianos, es una de las alternativas más sabrosas para el día a día.

Al estar pegado al tren del bife ancho, comparte muchas de sus cualidades. Tiene vetas de grasa intermuscular que garantizan que el bife jamás va a quedar seco, aunque te pases un poquito de cocción.

Cortes de carne
Estos son los 4 mejores cortes de carne para un bife de uso diario.

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3. Cuadril

Si buscás un corte del cuarto trasero que sea magro, tierno, pero que no tenga el precio prohibitivo del lomo, el cuadril es la respuesta tradicional argentina.

Al ser una carne limpia, sin grasa interna excedente y con un sabor puramente cárnico y definido, el corazón de cuadril rinde al 100% porque no tiene desperdicio de hueso ni grasa sobrante.

Cortes de carne
Estos son los 4 mejores cortes de carne para un bife de uso diario.

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4. Marucha

La marucha es, para muchos carniceros, el secreto mejor guardado del mostrador. Es el músculo que cubre los bifes anchos y, visualmente, llama la atención por su vistoso marmoleado (pequeñas vetas de grasa blanca en el interior de la carne).

La razón por la que es una gran opción es esa grasa intramuscular que se derrite en la plancha, logrando un bife extremadamente jugoso y con un sabor que compite cabeza a cabeza con cortes el doble de caros.

Cortes de carne
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