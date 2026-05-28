Consejos para todas las familias que instalen cámaras de seguridad en sus hogares

Instalar cámaras de seguridad en casa puede dar tranquilidad, sobre todo en entradas, patios, garajes o accesos principales. Pero antes de colocarlas, las familias deberían revisar algo más que la imagen: también importan la privacidad, el Wi-Fi, las contraseñas y quién puede ver las grabaciones.

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Por Redacción Por Las Redes

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Una cámara mal configurada puede terminar mostrando más de lo necesario. En vez de proteger, puede dejar expuesta la intimidad del hogar o abrir una puerta digital a terceros.

La primera regla es elegir bien la ubicación. Las cámaras deberían cubrir accesos, portones, ventanas vulnerables, patios o zonas de circulación, no espacios privados como dormitorios, baños o vestidores.

En hogares con chicos, también conviene evitar cámaras permanentes en habitaciones si no son realmente necesarias. Una cosa es cuidar; otra es naturalizar vigilancia constante dentro de la vida familiar.

La ubicación ideal es la que mejora la seguridad sin invadir la privacidad de quienes viven en la casa.

2. Cuidar que no graben la casa del vecino

Otro error común es orientar la cámara hacia veredas, ventanas ajenas, patios vecinos o espacios que no pertenecen a la vivienda.

En Argentina, la Agencia de Acceso a la Información Pública recuerda que una imagen o registro fílmico puede ser considerado dato personal si permite identificar a una persona.

Por eso, aunque sea una cámara doméstica, conviene ajustar el ángulo para captar solo lo necesario. Si la casa está en un edificio o barrio privado, también hay que revisar reglamentos internos.

3. Cambiar la contraseña apenas se instala

Muchas cámaras vienen con claves de fábrica o accesos iniciales muy simples. Ese es uno de los puntos más riesgosos.

La FTC recomienda no usar usuario y contraseña por defecto, y crear claves fuertes, únicas y que no hayan sido usadas en otros servicios.

La contraseña de la cámara no debería ser la misma del mail, del banco, del Wi-Fi ni de otras aplicaciones familiares.

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4. Activar la verificación en dos pasos

Si la app de la cámara permite verificación en dos pasos, conviene activarla. Ese sistema agrega una capa extra: además de la contraseña, exige un código o confirmación adicional.

Esto es importante porque muchas cámaras se ven desde el celular. Si alguien obtiene la clave, la doble verificación puede frenar el acceso no autorizado.

También conviene revisar qué celulares tienen permiso para mirar las cámaras y eliminar accesos viejos.

5. Mantener actualizado el sistema

Las cámaras inteligentes tienen software o firmware. Como cualquier dispositivo conectado, pueden recibir actualizaciones para corregir errores y mejorar seguridad.

El NCSC recomienda mantener las cámaras actualizadas y, si está disponible, activar las actualizaciones automáticas.

Una cámara vieja, sin soporte o sin actualizaciones puede volverse más vulnerable con el tiempo, aunque siga funcionando bien.

6. Revisar el Wi-Fi de la casa

La seguridad de las cámaras depende mucho del router. Si el Wi-Fi tiene una clave débil, un cifrado viejo o el router está desactualizado, todo el sistema queda más expuesto.

La FTC aconseja usar una contraseña fuerte en el router, revisar que tenga firewall activado, mantenerlo actualizado y usar cifrado WPA3 o WPA2.

Una buena práctica es crear una red separada para dispositivos inteligentes, distinta de la que usan computadoras o celulares personales.

7. No compartir el acceso con demasiada gente

No todos necesitan tener acceso a las cámaras. Cuantas más personas puedan entrar, más difícil es controlar quién ve, descarga o comparte imágenes.

Si se comparte acceso con un familiar, cuidador o vecino de confianza, conviene usar permisos limitados y no entregar la cuenta principal.

También es recomendable revisar periódicamente los usuarios activos y cerrar sesiones en dispositivos que ya no se usan.

8. Desactivar el acceso remoto si no se usa

Muchas cámaras permiten ver la transmisión desde cualquier lugar. Es cómodo, pero también aumenta la exposición si la configuración no es segura.

El NCSC recomienda desactivar la visualización remota por internet si no es necesaria. Esto puede limitar algunas funciones, pero reduce riesgos.

Si se mantiene activado, conviene usar contraseña fuerte, doble verificación y revisar que la conexión esté cifrada.

9. Definir cuánto tiempo se guardan los videos

No siempre hace falta guardar grabaciones durante meses. En una vivienda familiar, muchas veces alcanza con conservar pocos días, salvo que haya un motivo concreto.

Guardar menos tiempo reduce exposición si alguien accede a la cuenta o si el celular desde donde se miran las cámaras se pierde.

También conviene saber si los videos quedan en una memoria local, en una tarjeta o en la nube del fabricante.

10. Avisar dentro de la casa cómo se usan

Si viven varias personas, especialmente adolescentes, adultos mayores o personal que trabaja en el hogar, es importante que sepan dónde están las cámaras y para qué se usan.

La cámara no debería funcionar como trampa ni como control oculto de la vida cotidiana. En una familia, la seguridad también necesita confianza.