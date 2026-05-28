28 de mayo de 2026 - 12:30

Reemplaza el arroz por esta pasta: te mantendrá saciado durante mucho tiempo y es rica en antioxidantes

Someter los tomates cherry a una cocción lenta en el horno aumentó la biodisponibilidad del licopeno, transformando una simple ensalada en un potente escudo antioxidante.

Esta pasta que parece arroz es muy nutritiva.

Esta pasta que parece arroz es muy nutritiva.

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Por Sofía Serelli

El risoni, una pasta de trigo duro con apariencia de grano de arroz, se posicionó como la alternativa principal a las ensaladas frías tradicionales. Su capacidad para mantenerse saciante por más tiempo y su versatilidad nutricional permitieron integrar proteínas vegetales y antioxidantes en un solo plato equilibrado, ideal para preparaciones anticipadas.

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La elección de esta pasta sobre el arroz común no fue casual durante las pruebas culinarias. Este formato de trigo duro proporcionó aproximadamente entre 9 y 11 gramos de proteína por cada porción, superando en estructura a otros carbohidratos complejos. Además, su textura se conservó de manera óptima tras el enfriamiento.

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El calor del horno como potenciador de los nutrientes del tomate

Un hallazgo relevante en la preparación de este plato residió en el tratamiento térmico de los tomates cherry. Contrario a la idea de que el calor destruye las vitaminas, la cocción lenta y a baja temperatura concentró los jugos internos y mejoró la biodisponibilidad del licopeno. Este carotenoide se volvió más fácil de absorber para el organismo tras pasar por el horno.

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La receta incorporó el llamado "atún vegetal", un componente funcional obtenido generalmente de legumbres como la soja. Este ingrediente aportó proteínas de buena calidad y una cantidad de fibra que está ausente en el atún enlatado tradicional. Al combinarse con la rúcula, rica en vitamina K, el plato logró un equilibrio entre texturas crujientes y cremosas.

Cómo reducir el sodio y potenciar los antioxidantes sin perder sabor

Para quienes buscaron una dieta preventiva, los expertos recomendaron moderar el uso de azúcar moreno y sal. En su lugar, se sugirió aprovechar el dulzor natural de los tomates maduros y la acidez del vinagre balsámico. La adición de aceite de oliva virgen extra facilitó la absorción de nutrientes liposolubles como la vitamina E.

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La logística de preparación también resultó ventajosa para el consumo diario. Los tomates confitados se prepararon con antelación, mientras que la rúcula y el atún vegetal se reservaron para el momento previo al consumo para asegurar la frescura. Incluso se sugirieron variaciones con arroz integral para mejorar la ingesta de fibra y la respuesta glucémica.

Por qué esta ensalada es una comida completa y se conserva hasta dos días

El uso de hierbas aromáticas como la albahaca y el orégano permitió reducir la dependencia del sodio sin sacrificar el sabor intenso del plato. La combinación de carbohidratos de liberación lenta con grasas insaturadas convirtió a esta ensalada en una comida completa. El resultado final se conservó perfectamente durante dos días en envases herméticos dentro del refrigerador.

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