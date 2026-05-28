El pueblo bohemio de Brasil con bares frente al mar: un lugar vibrante de música, surf y puestas de sol

Barra da Lagoa, en Brasil es uno de esos lugares donde el tiempo parece detenerse . Con calles angostas de arena, casitas coloridas y bares frente al mar, conserva la esencia de una aldea costera, pero con un toque moderno que atrae a viajeros de todo el mundo.

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La playa principal, de aguas turquesas y olas suaves , es perfecta para principiantes del surf y para quienes disfrutan nadar o caminar al atardecer.

Muy cerca, un sendero conduce hasta la Prainha do Leste, una playa salvaje rodeada de selva atlántica , ideal para los que buscan desconexión total.

Pueblo Así es el pueblo bohemio de Brasil con bares frente al mar. Web

Cuando cae el sol, la vida se traslada a este destino turistico como son los bares costeros y paradores donde la música en vivo, el reggae y la samba se mezclan con el sonido de las olas.

Es un punto de encuentro entre surfistas, mochileros y artistas, todos atraídos por su energía relajada y su espíritu libre.

Cómo llegar a este pueblo bohemio lleno de gastronomía y hospedajes de lujo

El pueblo ofrece una gran variedad de posadas con vista al mar y restaurantes donde el pescado fresco es el protagonista. Los visitantes pueden degustar moquecas, camarones a la plancha o una caipirinha al borde de la arena mientras cae la tarde.

Pueblo Así es el pueblo bohemio de Brasil con bares frente al mar. Web

Barra da Lagoa se encuentra a unos 20 kilómetros del centro de Florianópolis, en el estado de Santa Catarina. Se puede acceder fácilmente en auto, bus o incluso en bicicleta desde otros puntos de la isla.

Barra da Lagoa no es solo un destino de playa: es una forma de vida. Entre surf, música y atardeceres que parecen pintados, este pequeño pueblo bohemio conquista a quienes buscan libertad, belleza y una dosis de buena energía frente al Atlántico.