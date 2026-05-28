28 de mayo de 2026 - 12:44

El pueblo bohemio de Brasil con bares frente al mar: un lugar vibrante de música, surf y puestas de sol

Enclavado en la isla de Florianópolis, este rincón de Brasil combina el espíritu libre del surf con la calidez de un pueblo pesquero.

Así es el pueblo bohemio de Brasil con bares frente al mar.

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Pueblo
Así es el pueblo bohemio de Brasil con bares frente al mar.

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Cuando cae el sol, la vida se traslada a este destino turistico como son los bares costeros y paradores donde la música en vivo, el reggae y la samba se mezclan con el sonido de las olas.

Es un punto de encuentro entre surfistas, mochileros y artistas, todos atraídos por su energía relajada y su espíritu libre.

Cómo llegar a este pueblo bohemio lleno de gastronomía y hospedajes de lujo

El pueblo ofrece una gran variedad de posadas con vista al mar y restaurantes donde el pescado fresco es el protagonista. Los visitantes pueden degustar moquecas, camarones a la plancha o una caipirinha al borde de la arena mientras cae la tarde.

Pueblo
Así es el pueblo bohemio de Brasil con bares frente al mar.

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Barra da Lagoa se encuentra a unos 20 kilómetros del centro de Florianópolis, en el estado de Santa Catarina. Se puede acceder fácilmente en auto, bus o incluso en bicicleta desde otros puntos de la isla.

Barra da Lagoa no es solo un destino de playa: es una forma de vida. Entre surf, música y atardeceres que parecen pintados, este pequeño pueblo bohemio conquista a quienes buscan libertad, belleza y una dosis de buena energía frente al Atlántico.

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