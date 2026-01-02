En el sur del estado de Bahía, existe un pueblo que parece ajeno al paso del tiempo. Trancoso combina casitas coloridas , caminos de tierra, playas tranquilas y una atmósfera serena que lo convierten en uno de los destinos más encantadores de Brasil . Lejos del ruido urbano y del turismo masivo, es ideal para quienes buscan descanso, naturaleza y autenticidad.

Por qué conviene guardar los tubos de cartón del papel higiénico: 3 usos prácticos en casa

No es para decorar: qué significa poner una planta arriba de la heladera, según el Feng Shui

Fundado en el siglo XVI por misioneros jesuitas, Trancoso conserva su trazado original y una identidad cultural muy marcada.

Su corazón es el famoso Quadrado , una plaza amplia rodeada de casas bajas y coloridas que hoy funcionan como restaurantes, galerías y posadas, siempre respetando la arquitectura original.

De noche, la iluminación tenue y el silencio crean una postal única, donde el tiempo parece haberse detenido.

El colorido pueblito de Brasil que parece detenido en el tiempo playas calmas y paisajes únicos (2)

Las playas de Trancoso son amplias, de arena clara y mar generalmente tranquilo , ideales para largas caminatas y baños relajados.

Praia dos Coqueiros, Nativos y Rio Verde son las más accesibles desde el pueblo, con sectores casi desiertos incluso en temporada alta.

Más alejadas, Itapororoca y Patimirim ofrecen un entorno todavía más salvaje, con palmeras, ríos que desembocan en el mar y una calma absoluta.

El colorido pueblito de Brasil que parece detenido en el tiempo playas calmas y paisajes únicos (4)

Naturaleza, descanso y vida simple

Trancoso invita a bajar el ritmo: caminar descalzo, andar en bicicleta, leer bajo la sombra de los cocoteros o simplemente mirar el mar.

No hay grandes edificios ni boliches ruidosos; el atractivo está en la vida simple y en el contacto directo con la naturaleza.

Al atardecer, muchos viajeros se reúnen en el Quadrado para ver caer el sol con vistas al océano, una de las experiencias más valoradas del destino.

El colorido pueblito de Brasil que parece detenido en el tiempo playas calmas y paisajes únicos (3)

Cómo llegar y dónde alojarse

Desde Buenos Aires, se puede volar a Porto Seguro (aprox. 4 horas). Desde allí, Trancoso se encuentra a unos 70 km, un trayecto de 1 hora y media por ruta y ferry, cruzando el río Buranhém.

La oferta de alojamiento incluye posadas boutique, casas de alquiler y hoteles pequeños integrados al paisaje. Muchos están rodeados de vegetación y priorizan la tranquilidad y el confort sin ostentación.

Gastronomía local y clima

La cocina combina pescados frescos, mariscos, moquecas y platos internacionales con productos regionales.

El clima es cálido durante todo el año, con temperaturas que oscilan entre 25 °C y 30 °C, ideal para disfrutar de la playa sin extremos.