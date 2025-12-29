29 de diciembre de 2025 - 18:35

No es para decorar: qué significa poner una planta arriba de la heladera, según el Feng Shui

Ubicar una planta sobre la heladera no es un gesto casual: según el Feng Shui, este punto del hogar puede activar o bloquear la prosperidad en pocos días.

La planta adecuada debe estar sana, ubicada correctamente y mantenerse viva todo el tiempo.

La planta adecuada debe estar sana, ubicada correctamente y mantenerse viva todo el tiempo.

Foto:

IA Gemini
Por Lucas Vasquez

Leé además

Este ritual representa la abundancia que crece y la riqueza se sostiene en el tiempo dentro del hogar.

Qué objeto no debe faltar en casa para activar la riqueza en 2026, según el Feng Shui

Por Lucas Vasquez
Para la psicología, la personalidad no se esconde en grandes decisiones, sino en pequeñas acciones repetidas todos los días.

Según la psicología, las personas que se levantan de la silla y luego la acomodan tienen 5 rasgos destacables

Por Redacción

Lejos de ser una moda decorativa, sumar una planta en ese lugar responde a un simbolismo profundo. La heladera representa el alimento y la conservación, mientras que la planta simboliza el crecimiento. Cuando ambos elementos se combinan correctamente, se activa un flujo energético asociado a la prosperidad sostenida.

planta sobre la heladera feng shui
La planta adecuada debe estar sana, ubicada correctamente y mantenerse viva todo el tiempo.

La planta adecuada debe estar sana, ubicada correctamente y mantenerse viva todo el tiempo.

Qué planta debemos colocar arriba de la heladera para activar la prosperidad

Dentro del Feng Shui, no cualquier planta cumple la misma función energética. Para ubicar arriba de la heladera, la más recomendada es el potus (Epipremnum aureum). Esta planta es considerada un verdadero imán de energía positiva gracias a su capacidad de adaptación, su crecimiento constante y su fuerte simbolismo de expansión.

  • El potus representa el avance progresivo, la continuidad y la abundancia que se renueva día a día.
  • Además, es ideal para este espacio porque tolera bien la luz indirecta, el calor moderado y los ambientes interiores.
  • La heladera genera movimiento energético constante, y el potus actúa como regulador, evitando que esa energía se estanque o se vuelva caótica.

En términos simbólicos, esta planta “absorbe” bloqueos económicos y favorece la estabilidad financiera del hogar.

Otro punto clave es su forma

Sus hojas y sus tallos colgantes representan el crecimiento fluido, sin interrupciones. Según esta filosofía milenaria China, las plantas con hojas redondeadas o suaves armonizan los espacios asociados al dinero, mientras que las que crecen hacia abajo ayudan a distribuir la energía por toda la casa.

Es importante que la planta esté sana, verde y bien cuidada. Una planta marchita genera el efecto contrario: estancamiento y desgaste energético.

planta sobre la heladera feng shui

Cómo ubicarla correctamente y qué errores deben evitarse

La forma en la que se coloca la planta es tan importante como la elección de la especie.

  • Según esta tradición, la maceta debe ser de cerámica, barro o vidrio, evitando el plástico, ya que este material bloquea el flujo natural de la energía.
  • Los colores más recomendados son verde, blanco o tonos tierra, que refuerzan la conexión con la estabilidad y el crecimiento.
  • La planta debe ubicarse centrada o apenas hacia uno de los laterales, nunca arrinconada ni apretada contra la pared. El objetivo es que “respire” energía y no quede aplastada visualmente.
  • También se recomienda limpiar la parte superior de la heladera antes de colocarla, ya que el polvo simboliza cargas energéticas del pasado.
  • Un error común es sumar objetos extra como frascos, papeles o electrodomésticos pequeños junto a la planta. Para el Feng Shui, mezclar desorden con un elemento vivo neutraliza su efecto positivo.

La planta debe ser el único objeto en ese espacio o, como máximo, acompañarse de una piedra natural o un cuenco simple.

planta sobre la heladera feng shui

Poner una planta como el potus arriba de la heladera no es un detalle estético ni una tendencia. Según el Feng Shui, se trata de un gesto simbólico poderoso que conecta el alimento, la estabilidad y el crecimiento económico.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Una tradición especial en Irlanda: lanzan pájaros a un acantilado para rescatarlos

Tradición extrema en Islandia: lanzan miles de aves por acantilados para salvarlas de la extinción

Por Cristian Reta
Tener esta planta en el jardín, también es una forma de disfrutar del verano con el canto de distintos pájaros.

Las calandrias podrán visitar el jardín de casa gracias a una planta que los alimenta todo el verano

Por Lucas Vasquez
Las plantas que funcionan como aire acondicionado natural.

Adiós al calor: la planta que funciona como un aire acondicionado natural y refresca toda tu casa

Por Cristian Reta
no es solo decoracion: para que sirven las franjas tejidas de las toallas y toallones

No es solo decoración: para qué sirven las franjas tejidas de las toallas y toallones

Por Daniela Leiva