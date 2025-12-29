No es para decorar: qué significa poner una planta arriba de la heladera, según el Feng Shui

La parte superior de la heladera siempre acumula objetos o queda vacía. Sin embargo, para el Feng Shui , ese espacio concentra una energía particular que influye directamente en la economía, la estabilidad y la abundancia del hogar . Colocar una planta puede cambiar por completo la circulación energética diaria.

Según la psicología, las personas que se levantan de la silla y luego la acomodan tienen 5 rasgos destacables

Qué objeto no debe faltar en casa para activar la riqueza en 2026, según el Feng Shui

Lejos de ser una moda decorativa, sumar una planta en ese lugar responde a un simbolismo profundo. La heladera representa el alimento y la conservación, mientras que la planta simboliza el crecimiento. Cuando ambos elementos se combinan correctamente, se activa un flujo energético asociado a la prosperidad sostenida.

Dentro del Feng Shui, no cualquier planta cumple la misma función energética. Para ubicar arriba de la heladera, la más recomendada es el potus (Epipremnum aureum). Esta planta es considerada un verdadero imán de energía positiva gracias a su capacidad de adaptación, su crecimiento constante y su fuerte simbolismo de expansión.

La planta adecuada debe estar sana, ubicada correctamente y mantenerse viva todo el tiempo.

En términos simbólicos, esta planta “absorbe” bloqueos económicos y favorece la estabilidad financiera del hogar.

Sus hojas y sus tallos colgantes representan el crecimiento fluido, sin interrupciones. Según esta filosofía milenaria China , las plantas con hojas redondeadas o suaves armonizan los espacios asociados al dinero, mientras que las que crecen hacia abajo ayudan a distribuir la energía por toda la casa.

Es importante que la planta esté sana, verde y bien cuidada. Una planta marchita genera el efecto contrario: estancamiento y desgaste energético.

planta sobre la heladera feng shui WEB

Cómo ubicarla correctamente y qué errores deben evitarse

La forma en la que se coloca la planta es tan importante como la elección de la especie.

Según esta tradición, la maceta debe ser de cerámica, barro o vidrio, evitando el plástico, ya que este material bloquea el flujo natural de la energía.

debe ser de o evitando el plástico, ya que este material bloquea el flujo natural de la energía. Los colores más recomendados son verde, blanco o tonos tierra, que refuerzan la conexión con la estabilidad y el crecimiento.

o que refuerzan la conexión con la estabilidad y el crecimiento. La planta debe ubicarse centrada o apenas hacia uno de los laterales, nunca arrinconada ni apretada contra la pared. El objetivo es que “respire” energía y no quede aplastada visualmente.

o apenas hacia uno de los laterales, contra la pared. El objetivo es que y no quede aplastada visualmente. También se recomienda limpiar la parte superior de la heladera antes de colocarla, ya que el polvo simboliza cargas energéticas del pasado.

de la heladera antes de colocarla, ya que el polvo simboliza cargas energéticas del pasado. Un error común es sumar objetos extra como frascos, papeles o electrodomésticos pequeños junto a la planta. Para el Feng Shui, mezclar desorden con un elemento vivo neutraliza su efecto positivo.

La planta debe ser el único objeto en ese espacio o, como máximo, acompañarse de una piedra natural o un cuenco simple.

planta sobre la heladera feng shui WEB

Poner una planta como el potus arriba de la heladera no es un detalle estético ni una tendencia. Según el Feng Shui, se trata de un gesto simbólico poderoso que conecta el alimento, la estabilidad y el crecimiento económico.