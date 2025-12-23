23 de diciembre de 2025 - 11:35

Tradición extrema en Islandia: lanzan miles de aves por acantilados para salvarlas de la extinción

En Islandia se celebra una tradición milenaria que moviliza a todo un pueblo para salvar a las crías de frailecillo. Te contamos por qué las lanzan al mar.

Una tradición especial en Irlanda: lanzan pájaros a un acantilado para rescatarlos

Foto:

Por Cristian Reta

Si caminás por las costas de las Islas Vestman, en Islandia, entre agosto y septiembre, podrías presenciar una escena impactante: personas arrojando pequeños pájaros desde lo alto de los acantilados. Aunque parece una locura, no se trata de un acto de crueldad. Es una de las tradiciones de conservación más conmovedoras del planeta para proteger al frailecillo atlántico.

Una tradición única: misión de rescate de medianoche

El problema empieza cuando las crías, llamadas pufflings, dejan sus nidos para buscar el océano. Estas aves se orientan por la luz de la luna, pero las luces artificiales de los pueblos las confunden.

En lugar de llegar al agua, terminan perdidas en las calles, jardines o debajo de los autos, donde corren el riesgo de morir. Ahí es cuando entran en acción las "patrullas de frailecillos".

Niños y adultos salen de noche con linternas y cajas de cartón para rescatar a los ejemplares desorientados. Es una movilización total: los habitantes patrullan las esquinas para recoger a estos pequeños pajaritos y guiarlos hacia el océano.

Un empujón hacia la libertad

Al día siguiente, los rescatistas llevan las cajas a los acantilados. Allí, lanzan a los frailecillos al aire o al mar para ayudarlos a retomar su camino correcto hacia el océano.

Este gesto es vital: Islandia alberga entre el 60% y el 80% de la población mundial de esta especie. Sin esta ayuda, muchas crías no sobrevivirían a su primer encuentro con la civilización.

Se estima que en el país viven entre 8 y 10 millones de frailecillos cada verano, lo que supera por mucho a la población humana de la isla.

